Schulausbau in Riehen – Der Kindergarten am Langenlängeweg wird erweitert und saniert Um den ständig steigenden Schülerzahlen in Riehen gerecht zu werden, soll der Kindergarten künftig Platz für drei Klassen haben. Andrea Schuhmacher

Das Projekt «Clairière» vom Basler Architekturbüro Stadler Zlopaka überzeugte die von Gemeinderätin Silvia Schweizer präsidierte Jury. Foto: Gemeinde Riehen / Stadler Zlopaka

So wie in manch einer Gemeinde in den beiden Basel, muss auch Riehen seinen Schulraum erweitern, um mit den ständig wachsenden Schülerzahlen klarzukommen. Im November wird über die Zukunft des Doppelkindergartens Siegwaldweg abgestimmt. Derweil konkretisieren sich auch schon die Pläne für die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens am Langenlängeweg, in unmittelbarer Nähe der Primarschule Niederholz.

Gemäss einer Mitteilung der Gemeinde Riehen hat sich eine Jury – präsidiert durch Gemeinderätin Silvia Schweizer – im Rahmen eines Architekturwettbewerbs für ein Projekt entschieden. 13 Vorschläge waren eingereicht worden; den Wettbewerb gewonnen hat das Basler Architekturbüro Stadler Zlopaka mit ihrem Projekt «Clairière» (auf Deutsch: «Lichtung»).

«Simple» Projektidee

Die «Clairière» zeichne sich durch einen sorgfältig ausgearbeiteten Vorschlag mit einer simplen Projektidee aus, schreibt die Gemeinde. Der Doppelkindergarten soll gemäss den Plänen der Architekten mit einem Neubau erweitert werden und künftig Platz für drei Klassen bieten. Zwischen den Gebäuden soll ein kleiner Platz entstehen, über den die Bauten erschlossen sind. Es werde ein Minimum an zusätzlichem Boden verbaut, sodass zukünftige Entwicklungen des Kindergartenareals möglich sind.

Der bestehende Doppelkindergarten wurde im Jahr 1954 von den Basler Architekten Rasser & Vadi erstellt. Das Gebäude entspricht einem Baudenkmal und ist im Inventar der schützenswerten Bauten der Denkmalpflege Basel-Stadt geführt, nicht zuletzt aufgrund der überwiegend im Original erhaltenen Ausstattung.

