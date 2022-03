Porträt von Reinhard Marx – Der Kardinal hielt mit queeren Menschen eine Messe ab Reinhard Marx, Erzbischof und Kardinal von München, versucht mit wachsendem Einsatz, den katastrophalen Ruf der katholischen Kirche zu verbessern. Jean-Martin Büttner

Er wünsche sich, sagt der Münchner Kardinal Marx, «eine inklusive Kirche, eine Kirche, die einschliesst». Foto: Tobias Hase (Keystone)

Mit jedem Auftritt gibt er ein wenig mehr nach, kommt der Gegenseite ein wenig mehr entgegen, verbreitet in Interviews und an Pressekonferenzen ein wenig mehr Kritik an seinem Arbeitgeber und sogar an sich selber.