Leitartikel zum Generationenkonflikt – Der Kanton vergisst die älteren Mitbürger Es wird zunehmend nur noch digital informiert – auch vonseiten der Ämter und Behörden. Die Bestattungsmeldungen sind ein gutes Beispiel. Viele Ältere sind überfordert und aufgeschmissen. Meinung Markus Wüest

So lange wie möglich am Ball bleiben: Kursstunde bei der Pro Senectute in Basel. Foto: Georgios Kefalas/Keystone

Am 1. April ist das neue Bestattungsgesetz in Kraft getreten, und darin heisst es explizit: Die Meldungen werden nur noch online publiziert. Eine Tageszeitung ohne Bestattungsmeldungen? Für die Jüngeren unter uns kein grosses Thema. Für die älteren Abonnenten dieser Zeitung ein ausgesprochenes Ärgernis. Selbstverständlich kann man sagen: Dann liegt es eben an der BaZ, sich die Informationen zu beschaffen und sie als Teil des Leserservices zu veröffentlichen – geschenkt. Das haben wir ja mittlerweile auch getan.

Mit dem neuen Gesetz verrät der Kanton jedoch sehr viel über sich und seine Haltung: In den Amtsstuben ist man überzeugt, dass alle älteren Einwohner des Kantons in der Lage sind, sich diese Information online oder sonst irgendwie zu beschaffen. Doch längst nicht alle in der Generation über 70 sind dazu noch in der Lage. Manche schon rein motorisch nicht: Tippen Sie mal auf einem Handy mit Fingern, die wegen Gicht oder Arthritis verbogen und verkrümmt sind!