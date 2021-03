Damit es den Kitas an der Basis besser geht, braucht es eine stärkere Hand seitens des Kantons. Foto: Anna-Tia Buss

Den Zürcher Kitas geht es in Corona-Zeiten nicht gut. Die Abstandsregeln können nicht eingehalten werden, die Betreuenden sind psychisch angeschlagen, und die Stimmung ist so schlecht wie nie zuvor. Für das Kita-Personal ist kein Impfvorrang vorgesehen. Viele Kitas schreiben zudem rote Zahlen, die Neuanmeldungen gehen markant zurück. Mittel- und langfristig drohen deshalb einige Kitas zu verschwinden, befürchtet der Verband Kibesuisse – und schlägt Alarm. Die Pandemie legt einen Mangel in der kantonalen Organisation der Kitas offen, der schon länger bekannt ist: Im Kanton Zürich fühlt sich niemand wirklich für die Kitas verantwortlich. Das ist in der derzeitigen Krise fatal, aber auch sonst ein Problem.