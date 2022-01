BaZ-Recherche zum Millionenverkauf – Der Kanton hat eine Viertelmilliarde für das Clara-Areal hingeblättert Die BaZ hat aus zuverlässiger Quelle den Verkaufspreis des grossen Grundstücks im Herzen des Kleinbasels erfahren. Ein Immobilienbewerter ist von der Höhe der Summe überrascht. Katrin Hauser Andrea Schuhmacher

Der Kanton Basel-Stadt hat das 22'750 Quadratmeter grosse Clara-Areal erworben. Bild: Dominik Plüss

Die halbe Stadt rätselt, wie viel Geld der Kanton für das Clara-Areal bezahlt hat. So grosse Grundstücke kommen in einem kleinen Kanton wie Basel-Stadt nur selten auf den Markt. Dass ausgerechnet die öffentliche Hand zum Zug gekommen ist, sorgt für grosse Unruhe in der Immobilienbranche. Eben aus dieser Branche hat die «Basler Zeitung» nun von einer zuverlässigen Quelle erfahren, dass es sich beim Verkaufspreis für die 22’750 Quadratmeter im Herzen des Kleinbasels um ziemlich genau 250 Millionen Franken handelt.