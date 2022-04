Wohnbauprojekt im St. Johann – Der Kanton baut bis zu 140 neue erschwingliche Wohnungen Auf dem Lysbüchel-Areal im St. Johann entstehen neue preisgünstige Wohnungen in Eigeninvestition von Basel-Stadt. Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner können voraussichtlich 2026 einziehen. Seraina Graf

So sollen die neuen Wohnungen des Projekts Vita Volta auf dem Lysbüchel-Areal von aussen aussehen. Visualisierung: zvg

Die 125 bis 140 neuen Wohnungen, die auf dem Lysbüchel-Areal an der Elsässerstrasse geplant sind, werden sich wohl deutlich von dem abheben, was man sich unter klassischem sozialem Wohnungsbau vorstellt. Der Kanton hat das Projekt in einem Architekturwettbewerb ausgeschrieben und am Mittwoch den Sieger gewählt. Gewonnen hat das Projekt Vita Volta aus der Feder des Architekturbüros ARGE Jonger Waeger ArchitektInnen. Der Wohnkomplex neben der Primarschule Lysbüchel werde nicht nur erschwinglich, sondern auch «nach ökologischen Grundsätzen» errichtet werden, heisst es im Projektbeschrieb. Zum Beispiel komme nur wenig Beton zum Einsatz, und die Wände würden aus «gedämmten Holzständerwänden» bestehen.

Die durchschnittlich achtzig Quadratmeter grossen Wohnungen sollen 2026 für ihre ersten Bewohnerinnen und Bewohner bereitstehen. Für das gesamte Projekt ist laut Immobilien Basel-Stadt mit einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag zu rechnen.

Die Umgebung der neuen Wohnanlage befindet sich im Wandel zu einem neuen Stadtteil. Das neue Kultur- und Gewerbezentrum Elys nebenan belebt das Lysbüchel-Areal. Event- und Kletterhallen, Bandproberäume oder auch Atelier- und Büroflächen haben das ehemalige Coop-Verteilzentrum ersetzt.

1000 Wohnungen mehr im Finanzvermögen

Das Wohnbauprojekt Vita Volta entsteht im Rahmen des Wohnbauprogramms 1000+. Dieses wurde Ende 2019 vom Regierungsrat beschlossen und sieht vor, in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren die rund 2100 existierenden Wohnungen im Finanzvermögen des Kantons um 1000 preisgünstige Wohnungen zu erweitern. Diese sollen lediglich an Leute vermietet werden, die ein bescheidenes Einkommen nachweisen können.

Damit reagiert der Kanton auf den stets teurer werdenden Wohnraum während gleichzeitiger Bevölkerungszunahme. Immobilien Basel-Stadt sieht vor, die neuen Wohnungen in Kostenmiete zu vermieten. Die Höhe der Miete entspricht demnach den Aufwendungen der Vermieterseite und funktioniert nicht gewinnmaximierend. Der Preis für eine Dreizimmerwohnung auf Volta-Nord wird laut Barbara Rentsch, Chefin von Immobilien Basel-Stadt, mit rund 1500 Franken zwanzig Prozent unter dem üblichen Marktpreis liegen.

Die 2103 Wohnungen im Finanzvermögen des Kantons entsprechen einem Anteil von rund zwei Prozent des Wohnungsbestandes in Basel-Stadt. Ende des Jahres 2021 betrug der Gesamtwert der Liegenschaften im Finanzvermögen 3,526 Milliarden Franken. Dieser Wert war im Jahr 2021 um 75 Millionen Franken höher als im Jahr zuvor.

