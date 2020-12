Leitartikel zur Corona-Politik – Der Kantönligeist macht krank Der Bundesrat hat sich in dieser Woche blamiert. Der Scherbenhaufen ist längst nicht gekittet. Im Seuchenjahr versagt der Föderalismus. Speziell in der Region Basel. Meinung Marcel Rohr

Im Fokus der Kritik: Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (links) und Bundesrat Alain Berset bei einer Veranstaltung in Bern. Foto: Tobias Anliker

Der Satz kommt mitten in ihrem Auftritt. «Wir erwarten, dass sich die Kantone absprechen», sagt Simonetta Sommaruga, «der Bundesrat nimmt das Heft nun wieder selbst stärker in die Hand.» Die Worte der Bundespräsidentin am Freitagnachmittag krönen eine Woche, in der sich die Magistratinnen und die Magistraten in Bern seit Ausbruch der Pandemie von ihrer schlechtesten Seite gezeigt haben.

Unrühmlicher Höhepunkt war der Dienstagabend. Gerade aus Baselbieter Sicht war es ein Tag zum Schreien: Die Regierung verkündete am Nachmittag ihre verschärften Massnahmen, während der Bundesrat eine ausserordentliche Sitzung abhielt. Gegen Abend verfügte er dann ohne Rücksprache sein Massnahmenpaket und fiel dem Landkanton in den Rücken. Kein Wunder, machten die Regierungsräte Isaac Reber, Thomas Weber und Toni Lauber auf allen Kanälen ihrem Unmut Luft. Hübsche Pointe am Rand: Die nun vom Bundesrat landesweit ausgerufenen Restriktionen sind in der Summe weniger streng als jene, welche die Baselbieter Anfang Woche beschlossen hatten.