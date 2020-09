Merian Gärten in Brüglingen – Der Kanal bleibt doch Die Merian Gärten haben vor einem Jahr einen Europäischen Preis erhalten. Jetzt gestaltet die Christoph Merian Stiftung einen Teil der Anlage um. Dabei gibt es eine Kontroverse um den Wasserkanal. Dominik Heitz

Sollte im Gewinnerprojekt zur Neugestaltung von Vorder-Brüglingen wegfallen: der Wasserkanal. Foto: © Christoph Merian Stiftung, Kathrin Schulthess

Im Jahr 2017 hatte die Christoph Merian Stiftung (CMS) beschlossen, von den Merian Gärten das Gebiet Vorder-Brüglingen teilweise neu zu gestalten. Fünf Planungsteams wurden dazu eingeladen, Ideen zu entwickeln. Im Dezember des gleichen Jahres lag der Bericht des Beurteilungsgremiums vor. Er zeigt auf dem Umschlag die romantisch anmutende Fotografie des lang gezogenen, kanalähnlichen Wasserbeckens mit Brücke, das auf die Merian-Villa zuführt. Doch ausgerechnet dieser Kanal sollte im Gewinnerprojekt wegfallen.

Im Bericht steht: «Der Wasserkanal wird entfernt, die Sichtachse zur Villa Merian bleibt erhalten». Dieser Vorschlag sei kontrovers diskutiert worden. Auch ausserhalb des Beurteilungsgremiums gab es kritische Stimmen. So gelangte der ehemalige Grün-80-Direktor Hans-Peter Ryhiner mit einem Brief an den CMS-Direktor Beat von Wartburg, in dem er auf die Bedeutung des Kanals als zentraler Achse in diesem Gartenteil hinwies und hinzufügte: «Ich hoffe sehr, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.»

Das Labyrinth verschwindet

Tatsächlich bleibt nun dieser Wasserkanal erhalten, wie die «Basellandschaftliche Zeitung» von der CMS erfahren hat. Anderes aber – etwa das Labyrinth – nahe beim Ökonomiegebäude, wo einst das Kutschen- und Schlittenmuseum untergebracht war, verschwindet. Das hat seinen Grund nicht zuletzt darin, dass man um dieses Gebäude herum etwas Platz schaffen will, denn in den Wettbewerbsanforderungen hiess es unter anderem: «Künftig wird ein gastronomisches Angebot im Ökonomiegebäude realisiert mit Auswirkung auf den Aussenbereich. Zudem wird in diesem Zusammenhang eine Fläche für die Anlieferung und Umschlag benötigt.» Detailliertes wird man am kommenden 15. September erfahren, wenn die CMS über die umfassende Neugestaltung von Vorder-Brüglingen informiert. Mitte Oktober soll mit ersten Arbeiten begonnen werden.

Die Merian-Gärten liegen in der Flusslandschaft der Birs. 1824 kam Christoph Merian als junger Agronom nach Brüglingen. Er hatte den Brüglingerhof und 56 Hektar Land als Hochzeitsgeschenk erhalten und baute hier einen landwirtschaftlichen Grossbetrieb auf. Nach dem Tod von Margaretha Merian 1886, die ihren Gatten um 30 Jahre überlebte, ging das Land ins Vermögen der CMS über. Ein Teil davon, der Brüglingerhof, blieb noch bis 2012 ein eigenständiger landwirtschaftlicher Betrieb. Heute ist er in die Merian Gärten integriert.

Der Club der Basler Film-Amateure stellte über die Grün 80 einen gut 25-minütigen Film zusammen, inklusive Eröffnung und Besuch der englischen Königin Elisabeth II. Film im Besitz des Staatsarchivs Baselland

Auf das Jahr 1980 hin fand eine weitere Umgestaltung statt: Für die Gartenbauausstellung «Grün 80», welche die englische Königin Elizabeth II. eröffnete, wurden das Rhododendrontal, der Arzneipflanzgarten, das ­Trockenbiotop und etwa die europaweit grösste Irissammlung angelegt. 2019 erhielten die Merian-Gärten vom Europäischen Gartennetzwerk und von der Stiftung Schloss Dyck in der Kategorie «Gartenkulturelles Erbe in Europa» den zweiten Preis zugesprochen.