Welchen Wert hat ein Menschenleben? – Der Kampf ums beste Argument darf hart sein Es ist wichtig, diskutieren wir in Krisenzeiten auch über moralisch schwierige Themen. Etwa, um welchen Preis ein Leben geschützt werden muss. Meinung Sebastian Briellmann

Die wirtschaftlichen Schäden werden viele Existenzen bedrohen, sollte der Lockdown noch lange anhalten. Foto: Jason Lee (Reuters)

Die Zahl ist gigantisch, und man darf wohl behaupten, dass sie auch gigantisches Unwohlsein auslöst. Auf vier Milliarden Franken wird der wirtschaftliche Schaden wegen der Corona-Krise beziffert. Pro Woche. Mindestens. Es gibt Experten, die sogar das Doppelte befürchten.

Es ist deshalb bedeutend, dass Gesundheitsökonomen wie Stefan Felder von der Universität Basel sagen: «Natürlich ist es wichtig, dass wir über den Wert eines Menschenlebens sprechen.» Das mag fürchterlich unempathisch klingen und womöglich auch nicht unseren hohen moralischen Ansprüchen entsprechen. Aber wenn wir diese Diskussion nicht führen, drohen uns wegen des drohenden ökonomischen Waterloos noch viel höhere Kosten.

Das heisst nicht, dass ein exakter Betrag festgelegt wird, den wir einhalten müssen, damit die Rettungsgelder nicht noch astronomischere Dimensionen annehmen – aber es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir darüber sprechen, damit die Öffentlichkeit ein Bewusstsein entwickeln kann, was für einschneidende Konsequenzen dieser Einbruch der Wertschöpfung noch nach sich ziehen kann.

Gut ist auch, dass Ethiker, die ein solches Verrechnen strikt ablehnen, ebenfalls vor einem zu langen Lockdown warnen; dass sie die existenziellen Probleme, die vielen – selbst in der reichen Schweiz – drohen, deutlich ansprechen; dass sie, auch wenn sie grundsätzlich mit den Massnahmen der Politik einverstanden sind, durchaus kritische Voten über die Vorgehensweise formulieren.

Der Wirtschaftsethiker Andreas Brenner sagt etwa, dass es bereits Glaubwürdigkeitslücken gebe – da schlicht keine seriöse Datenlage vorhanden sei, niemand um die wirkliche Gefahr dieses Virus wisse: «Das hätte die Politik eigentlich vermitteln müssen.» Sollte das Vertrauen der Bevölkerung kippen, die Restriktionen nicht mehr gestützt werden, fürchtet er «dramatische Auswirkungen» auf unser Zusammenleben.

Genau deshalb braucht es Menschen, die Dinge ansprechen, die andere nicht anzusprechen wagen: Wir brauchen diese Reibung, den Kampf ums beste Argument. Auch wenn es wehtun kann, manchmal makaber wirkt. Nur so kann eine ehrliche Diskussion geführt, nur so können am Ende glaubwürdige Massnahmen getroffen werden.