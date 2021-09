Nachfolge von Angela Merkel – Der Kampf um die Unentschlossenen In Deutschland wissen zwei Wochen vor der Bundestagswahl mehr als ein Fünftel der Wahlberechtigten noch nicht, bei wem sie ihr Kreuz machen wollen. Die Parteien fokussieren jetzt stark auf diese Gruppe. Katharina Riehl , Jens Schneider

Scholz und die SPD oder Laschet und die CDU? Oder gar ganz etwas anderes? Ein Arbeiter vor grossflächigen Wahlplakaten in Berlin (31. August 2021). Foto: Kay Nietfeld (DPA, Keystone)

Noch zwei Wochen dauert es bis zur Bundestagswahl, und es beginnt die Zeit der Beschwörungen. In Variationen ist es immer dieselbe Botschaft. «Abgerechnet wird zum Schluss», erklärt Kanzlerin Angela Merkel. CSU-Chef Markus Söder und sein Generalsekretär Markus Blume kündigen an: «Wir müssen jetzt den Kampfanzug anziehen.» Sie alle setzen ihre Hoffnungen auf eine Gruppe: die Unentschlossenen. Bei CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt klingt das so: «Wir haben noch jede Chance. Die Flexibilität bei den Wahlentscheidungen ist weiterhin riesengross.»