Kolumne von Ronja Jansen – Der Kampf gegen Putin findet nicht nur in der Ukraine statt Zu grossen Teilen findet er auch am Paradeplatz in Zürich, beim Bankenplatz in Genf, vor den Konzernzentralen in Zug statt, wo Putins Oligarchenfreunde ihre Geschäfte tätigen. Meinung Ronja Jansen

Während wir in der Schweiz unsere Leben weiterleben, werden die Hoffnungen der Menschen in der Ukraine zerbombt, ihre Träume in Albträume verwandelt und ihre Familien von Putins Panzern auseinandergerissen. Foto: Miguel A. Lopes (EPA)

Seit drei Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Alles, was vorher wichtig war, scheint vor diesem Hintergrund belanglos. Menschen, die wie wir Träume, Familien und Hoffnungen hatten, kämpfen in diesem Moment in der Ukraine ums nackte Überleben. Während wir in der Schweiz unsere Leben weiterleben, werden ihre Hoffnungen zerbombt, ihre Träume in Albträume verwandelt und ihre Familien von Putins Panzern auseinandergerissen. Menschlichkeit zählt nichts mehr im Krieg. Individuen werden zu Kanonenfutter und zu gesichtslosem Kollateralschaden.