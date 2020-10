Leitartikel zur Medienfreiheit – Der Kampf der Presse wird immer härter Die Medien geraten von allen Seiten immer mehr unter Druck. Wir erleben eine Amerikanisierung der Gesellschaft. Doch es lohnt sich, zu kämpfen – wie BaZ-Reporterin Nina Jecker. Marcel Rohr

Zu Besuch bei einem Dealer: Der Artikel von BaZ-Reporterin Nina Jecker im Oktober 2012 löste in der Medienbranche etwas Grosses aus. Foto: Nicole Pont

Nina Jecker blickt auf eine bewegte Woche zurück. Am Dienstag hat der Europäische Gerichtshof in Strassburg ein wegweisendes Urteil zugunsten der Reporterin der «Basler Zeitung» veröffentlicht: Die Richter anerkannten den Schutz journalistischer Informationsquellen als korrekt; Nina Jecker hatte sich geweigert, den richtigen Namen jenes Mannes preiszugeben, der privat mit Cannabis handelte. Der Titel «Zu Besuch bei einem Dealer» in der BaZ weckte im Oktober 2012 das Interesse der Basler Staatsanwaltschaft, die ein Strafverfahren einleitete. Daraus entwickelte sich ein jahrelanges juristisches Hin und Her, das via einen negativen Bundesgerichtsentscheid nun am Dienstag vor dem europäischen Tribunal für Menschenrechte endete.

Am Mittwoch läutete Nina Jeckers Telefon pausenlos. Viele Journalisten, Freunde und Bekannte wollten Details wissen über den Fall, der sich acht Jahre lang hingezogen hatte. Allen wurde schnell klar: Das Urteil aus Strassburg ist ein Meilenstein in Bezug auf die verfassungsrechtlich verbürgte Medienfreiheit in einem Rechtsstaat wie der Schweiz. Es kann gar nicht oft genug gewürdigt werden.Medienfreiheit bedeutet, dass Journalisten und Journalistinnen ihren Beruf ungehindert ausüben können – von der Beschaffung der Information über die Aufbereitung am Computer bis hin zur Verbreitung. Und sie dürfen Nachrichten, Meldungen oder Meinungen unzensiert veröffentlichen. Nicht in ihr Aufgabengebiet fällt die Polizeiarbeit; genau die hätte Nina Jecker jedoch übernommen, wenn sie den Namen ihres Informanten preisgegeben hätte.Nur wenn Journalisten so frei sind, können sie in ihrer Rolle als vierte Gewalt – neben Exekutive, Legislative und Judikative – ein Korrektiv staatlicher Macht sein. Die Presse stellt Öffentlichkeit her, sie vermittelt zwischen Bürgern, Politik, Wirtschaft und Kultur, ja sie kann sogar als Weltbilderzeuger wirken. Sie bildet Standpunkte ab, macht politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Diskussionen transparent, im besten Fall bietet sie auch noch Dienstleistung und Service.

Doch der Kampf der Presse für die Medienfreiheit wird immer härter. In den USA ist ein Präsident im Amt, der praktisch ununterbrochen seinen Hass gegen die Medien mit ihren angeblichen Fake News im Internet verbreitet. In Osteuropa gibt es Scharfmacher wie Viktor Orban in Ungarn, welche die Pressefreiheit am liebsten abschaffen würden. In der Türkei werden Journalisten verhaftet, wenn sie nicht auf Regierungslinie sind, und in China verschwinden seit Jahren Informanten, wenn sie zur Berichterstattung westlicher Medien beigetragen haben. In Deutschland nutzt die AfD jede Gelegenheit, die Presse zu diskreditieren. Kritische Fragen werden mit dem «Gefühl» gekontert, der Journalist sei gar nicht neutral, sondern voreingenommen – schon steht der Generalverdacht im Raum.

Unterstützt werden solche Populisten durchs Internet. Auf den sozialen Kanälen ist es ein leichtes Spiel, Misstrauen zu säen, das tausendfach geteilt wird. Auf Twitter und Facebook kann jeder mitreden. Dafür braucht er keinen Schulabschluss, nur einen Internetzugang. Auch Nachrichten verbreiten sich rasend schnell im Netz – egal, ob richtig oder falsch. Es ist so leicht, News mit Meinung zu vermischen, Hauptsache Aufmerksamkeit, Hauptsache Erregung.Die sozialen Netzwerke haben einen anderen Trend beschleunigt: Jeder bemüht sich, in seinem Thema die Kommunikations- und Deutungshoheit zu haben. Alle wollen nur noch senden, aber nicht empfangen. Im Internet geht das rund um die Uhr.

Die Krux mit der Medienfreiheit beginnt schon vor der Haustür in Basel. Zum Beispiel in der Politik: Heerscharen von PR- und Staatsangestellten formulieren auf Papier die Sätze vor, welche die gewählten Magistratinnen und Magistraten vortragen sollen. Jedes Wort ist sorgfältig mainstreamgebügelt, vor den Mikrofonen werden Probleme weggelächelt.

Unliebsame Fragen, die am Image kratzen könnten, bleiben tagelang unbeantwortet. Die Medienabteilung des FC Basel erdreistet sich mitunter, in Interviews sogar Fragen umzuformulieren, damit der Gesamteindruck des Textes in besserem Licht erscheint. Anwälte entfalten ihre Kraft, indem sie Gerichtsreporter vor Prozessen warnen, sollten diese bei heiklen Fällen den Namen der Betroffenen nennen; so bauen sie eine Drohkulisse auf, die selbst hartnäckigste Journalisten abschreckt.

Presse unter Generalverdacht

Gleichzeitig greift man immer schneller zur juristischen Keule. Die Klagen von Politikern, Wirtschaftsführern oder einflussreichen Persönlichkeiten häufen sich erschreckend. Oft drohen die Juristen schon im Zuge einer Recherche mit einem gerichtlichen Nachspiel – bevor der erste Satz überhaupt geschrieben ist.Wir erleben zweifellos eine Amerikanisierung der Gesellschaft. In den USA ist es seit Jahren in Mode, beim kleinsten Verdacht gegen alles und jeden juristisch vorzugehen. Die Presse im Zuge einer Recherche unter Generalverdacht zu stellen – «die schreiben sowieso, was sie wollen» –, verschafft kurzfristig etwas Luft und lenkt vom Kern des Themas ab. Eine weitverbreitete Masche, verbunden mit der Hoffnung, die Fragenden mundtot zu machen.

Die Entwicklung ist bedenklich, aber wir Journalisten tragen eine Mitschuld. Oft wird zu hart auf den Mann gespielt, gerne werden ganze politische Abteilungen oder Institutionen des Generalversagens bezichtigt, ist die Differenzierung zu wenig gross.Gerade in Corona-Zeiten wird gerne über die Qualität der Medien verhandelt. Das ist gut so. Diesem Wettbewerb müssen wir uns stellen, jeden Tag. Dies geht am besten unter Einhaltung des journalistischen Evangeliums: Fehlerfreiheit, Wahrheit im Sinne der Vollständigkeit, Transparenz und Fairness. Der Massstab muss in diesem schnelllebigen Geschäft streng sein. Nur damit retten wir in dieser Zeit, in der viele Wirrköpfe Hochkonjunktur haben, unser höchstes Gut, die Glaubwürdigkeit. Nina Jecker hat acht Jahre lang dafür gekämpft.