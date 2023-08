Skateboard legt Basler Tram lahm – «Der Jugendliche schien kaum zu fassen, was passierte» Am Mittwochabend stand der Verkehr am Barfi still. Dies, weil das Rollbrett eines jungen Mannes unter ein Tram geraten war. Der Vorfall verblüfft auch die BVB. Simon Bordier

Ein Rollbrett hat sich am Mittwoch in einem Fahrwerk im hinteren Teil des Trams verkeilt. Foto: Martin Regenass

Was ist passiert?

Am Mittwoch gegen 16 Uhr biegt ein 8er-Tram der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) vom Steinenberg in die Haltestelle Barfüsserplatz ein. Das Tram rollt noch, als es plötzlich zu einer Szene kommt, die einem Slapstick-Film entsprungen scheint: Ein Skateboard rollt seitlich unter das Tram, worauf es sich derart im Fahrwerk verklemmt, dass das Tram blockiert ist. «Wir haben versucht, ein wenig rückwärts zu fahren, um das Brett aus dem Fahrwerk zu lösen», erklärt BVB-Sprecher Benjamin Schmid. Doch das 8er-Drämmli macht keinen Wank.

Nun muss schweres Gerät her, um die Combino-Komposition zu heben und diese vom Skateboard zu befreien. Während knapp zwei Stunden ist Basels Verkehrsknoten, der Barfüsserplatz, für den ÖV unpassierbar. Es kommt zu diversen Ausfällen, Verspätungen, Umleitungen.

Woher kam das Rollbrett?

Laut BVB-Sprecher Schmid gehört das Skateboard einem Jugendlichen, der sich an dem Nachmittag am Barfi aufhielt. Nachdem sein Brett unter das Drämmli geraten und dort steckengeblieben sei, habe sich der junge Mann BVB-Mitarbeitenden zu erkennen gegeben. «Er schien selbst kaum fassen zu können, was eben passiert war», so Benjamin Schmid.

Wie genau dem Jugendlichen das Brett entglitt, kann der BVB-Sprecher nicht sagen. Möglicherweise habe er es in einem Moment der Unachtsamkeit verloren, oder er sei gestolpert – man habe dies noch nicht genau in Erfahrung bringen können. «Wir hatten jedenfalls den Eindruck, dass ihm der Vorfall sehr leidtut.» Man stehe nun mit den Erziehungsberechtigten des Jungen in Kontakt, um Einzelheiten zu klären.

Wie gross ist der Schaden?

Das Tram musste aufgebockt werden, um es aus seiner misslichen Lage auf dem Rollbrett zu befreien. Foto: FB

Bei den BVB zeigt man sich erleichtert darüber, dass niemand verletzt wurde. Zudem ist laut Schmid praktisch kein Sachschaden entstanden. «Lediglich die Gummidichtung der Schiene wurde etwas in Mitleidenschaft gezogen.» Das betreffende Tram fahre wieder. Ärgerlich sei die starke Beeinträchtigung des Verkehrs während knapp zwei Stunden, so Schmid. Doch eine solche Situation könne auch ohne Skateboard eintreten. «Wegen Demos zum Beispiel kommt es immer wieder zu Unterbrüchen.» Passagiere und vor allem der Jugendliche mit dem Skateboard seien am Mittwoch wohl mit dem Schrecken davongekommen.

Wie aussergewöhnlich ist der Vorfall?

Aus Sicht der BVB ist das Szenario alles andere als alltäglich. Benjamin Schmid sagt: «Es brauchte schon eine aussergewöhnliche Verkettung von Umständen, dass das Rollbrett unter das Tram gelangen und sich dort so stark verkeilen konnte.» Das Skateboard habe offenbar genau den richtigen Winkel zwischen Trottoir und einfahrendem Tram gefunden, um unter das Fahrwerk gerissen zu werden. Schmid spricht von «Millimeterarbeit»: «Wenn wir die Szene nachstellen wollten – ich glaube nicht, dass es uns gelingen würde.»

Christian Boos, Leiter Betrieb und Technik bei der Baselland Transport AG, zeigt sich ebenfalls erstaunt: «In meinen 16 Jahren bei den BLT ist es schon vorgekommen, dass ein nicht sachgemäss gesichertes Trampolin oder ein Velounterstand von einer Sturmböe mitgerissen wurde und im Schienenbereich landete.» Aber dass ein Skateboard seitlich unter ein fahrendes Tram rollt? «Das ist wirklich Pech.»

Hat die Schutzvorrichtung des Trams versagt?

Beim 8er-Drämmli handelt es sich um eine Combino-Komposition. Diese hat wie andere Modelle vorne bei der Fahrerkabine eine Schutzvorrichtung. Mit dieser will man verhindern, dass Objekte oder gar Menschen bei einer Kollision unter die Räder kommen. «Wenn Sie dort versuchen, ein Rollbrett drunterzuschieben, wird es in der Regel von dieser Schutzvorrichtung aufgefangen», so Schmid.

Seitlich gibt aber keine vergleichbare Vorrichtung. Zum einen, weil die meisten Hindernisse vorne vor dem Tram lauern und in der Regel nicht seitlich anrollen. «Zudem sind die Trams an der Seite bereits recht bodennah.» Klar sei aber auch, dass ein Drämmli nicht bodeneben fahren könne, so Schmid. Schliesslich brauche es etwas Spielraum über den Schienen, wenn es über Steigungen, Mulden, Kuppen et cetera rolle.

Christian Boos von der BLT sagt: «Dass ein Objekt seitlich unter das Tram gerät, ist unwahrscheinlich und kommt sehr selten vor. Aber ausschliessen können auch wir es nicht.»

Sind Gegenstände auf Tramschienen ein generelles Problem?

Während fast zwei Stunden war der Verkehr am Mittwochabend beim Barfi blockiert. Foto: Martin Regenass

Nein. «In der Innenstadt können beispielsweise kaum Bäume auf die Gleise fallen», sagt Benjamin Schmid. Schon eher komme es vor, dass ein Tram durch ein falsch parkiertes Fahrzeug blockiert werde. Doch auch dieses Problem habe sich in den letzten Jahren etwas gelegt, da neuralgische Punkte in der Stadt entschärft worden seien.

Was ist mit herumfliegenden Ästen bei Sturm?

Auch für dieses Szenario sieht man sich bei den BVB gewappnet: Man fahre grundsätzlich «auf Sicht». «Das heisst, wir fahren wenn nötig auch langsamer als erlaubt, um fixe Hindernisse erkennen und rechtzeitig bremsen zu können», erklärt Schmid. Wenn ein Hindernis den Weg blockiere, müsse das Tram eben halten und – je nach Grösse des Hindernisses – auf den Räumdienst warten.

Auf dem Land wird allerdings nicht auf Sicht, sondern nach Signal gefahren. Das heisst: Eine Tramführerin oder ein Tramführer darf erst bei grünem Signal einen bestimmten Streckenabschnitt befahren. Dieses System verhindert Auffahrkollisionen zwischen Trams – warnt allerdings nicht vor möglichen Objekten auf den Schienen. Zu grösseren Zwischenfällen kommt es gemäss Christian Boos dennoch selten. Bei Sturm fahre man etwas langsamer. «Unsere Tramführer sind wachsam und konzentriert. Fällt ihnen entlang der Strecke etwas auf, melden sie dies sofort der Leitstelle. So sind alle gewarnt, und wir können Gegenstände im Gleisbereich umgehend entfernen.» Auch sei die Beleuchtung der Schienenfahrzeuge inzwischen «sehr gut».

