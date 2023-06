Messergewalt vermehrt Thema in Basel – Der Jugendarbeiter der Dreirosen spricht von einer Art «Wettrüsten» Unter manchen Basler Jugendlichen ist es normal, ein Messer dabeizuhaben – als «Defensivwaffe», sagt Jugendarbeiter Manuel Raemy. Er zeigt aber auch einen Lösungsansatz auf. Katrin Hauser

Auch im Jugendtreffpunkt Dreirosen ist der Umgang mit Messern ein Thema. Foto: Dominik Plüss

Eine traurige Ironie wohnt den Vorfällen inne, die sich am vergangenen Montag ereignet haben. Am Morgen stellte die Basler Polizei ihre neue Präventionskampagne gegen Messergewalt unter Jugendlichen vor. In der Stadt hängen seither Plakate, auf denen man gross «Dini Muetter» lesen kann – gefolgt von den Worten «will dich nid im Knascht bsueche». Man will damit Jugendliche darauf sensibilisieren, wie gefährlich es ist, mit einem Messer auszugehen. Just am Abend desselben Tages kam es in der Sperrstrasse zu einer Messerstecherei. Die Polizei spricht von zwei mutmasslichen Tätern. Einen davon, einen Algerier, hat sie festnehmen können. Er ist gerade einmal 14 Jahre alt.