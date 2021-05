Porträt über russischen Whistleblower – Der Journalist, der vor Putin in die Schweiz floh Dmitri Skorobutow enthüllte im Detail, wie der russische Staat die Medien zensiert. Die Rache des Kremls war so heftig, dass die Schweiz ihm Asyl gewährt. Bernhard Odehnal

« D ie Schweiz hat mein Leben gerettet» : Dmitri Skorobutow am Ufer des Genfersees. Nach einer steilen Karriere beim russischen Staatsfernsehen muss der Whistleblower nun eine neue Existenz in der Schweiz aufbauen. Foto: Olivier Vogelsang

Nein, sagt Dmitri Skorobutow, es gehe ihm gar nicht gut. Der 43-jährige Russe weiss nicht, wie lange er noch in seinem Zimmer in einem Gästehaus im Zentrum von Lausanne bleiben kann. Manchmal hat er am Monatsende nicht einmal mehr Geld für ein ÖV-Billett. Freunde suchte er in der Schweiz bisher vergeblich.

Um die reichen Russen in ihren Villen am Genfersee macht Skorobutow einen grossen Bogen. Er hat mit ihnen wenig gemeinsam. Sie sind freiwillig hier, haben Reisepässe, können sich frei bewegen. Skorobutow ist ein politischer Flüchtling. Er begehrte gegen die Zensur des Kremls auf und musste aus Russland fliehen. Dass der Journalist in Putins Staat an Leib und Leben bedroht ist, erkennt auch das Staatssekretariat für Migration an: Als einer der wenigen Russen erhielt Skorobutow im Januar 2020 in der Schweiz Asyl.