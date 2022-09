Weinherbst – Der Jahrgang 2022 ist vielversprechend – qualitativ und quantitativ Die Baselbieter Winzer rechnen mit einer Ernte von 850 Tonnen Trauben. Thomas Gubler

Die Nordwestschweizer Winzer können sich trotz Hagelschäden über einen guten Weinjahrgang 2022 freuen. Foto: Raphael Moser (Tamedia AG)

Nach einer mageren Weinernte 2021 sieht es dieses Jahr für die Nordwestschweizer Winzer wieder besser aus. «Wir können uns auf einen schönen Jahrgang 2022 freuen», sagte Rebbaukommissär Urs Weingartner am Dienstag an der jährlichen Herbstpressekonferenz des Verbands der Weinproduzenten Region Basel-Solothurn in Muttenz.