Wie man Top-Jobs richtig besetzt – Der Jäger, der glücklich machen kann Helmut Zimmerli-Menzi ist Headhunter. Er sucht seit 35 Jahren Frauen und Männer für die besonderen Stellen. Seinem Netzwerk und seinem Instinkt vertrauend. Markus Wüest

Helmut Zimmerli-Menzi im Besprechungszimmer der MPB an der Bäumleingasse. Foto: Tom Heinzer

Wer unversehens Helmut Zimmerli am Telefon hat, muss ihm irgendwie aufgefallen sein. Positiv aufgefallen. Denn Zimmerli ruft nicht einfach so an. Wenn er zum Telefon greift, hat er sich auf die Suche gemacht. Er hat vielleicht den Auftrag, einen CEO oder einen Gemeindeverwalter zu finden, eine Spitaldirektorin oder jenen Mann oder jene Frau, der oder die Basel als Tourismusdestination am besten verkaufen kann.