Französische Tour-Hoffnung – Der Intellektuelle im Peloton Nach dem Etappensieg von Marc Hirschi ist im Gebirge Guillaume Martin gefordert. Der Franzose ist Gesamtdritter und der Philosoph der Tour de France. Jean-Marie Magro

Guillaume Martin hält sich sehr wacker an der Tour de France. Foto: Christophe Petit Tesson/Keystone

Der Franzose Guillaume Martin führt ein im Radsport höchst ungewöhnliches Doppelleben. Der Mann aus der Normandie ist einer der wenigen Fahrer, die neben ihrer Karriere einen Studienabschluss machten: Er trägt einen Mastertitel in Philosophie. In seiner Freizeit schrieb er etwa das Buch «Sokrates auf dem Velo», in dem Philosophen die Tour de France bestreiten.

Sportlich verbrachte er die ersten Profijahre im Schatten seiner Landsleute Thibaut Pinot, Julian Alaphilippe und Romain Bardet. Aber das hat sich radikal geändert. Nachdem Martin bei der Tour de France schon 2019 auf Platz zwölf kam, schickt er sich diesmal an, der beste Fahrer der Gastgebernation zu werden – vielleicht sogar noch mehr. Vor dem Start der 13. Etappe am Freitag lag er auf Gesamtrang drei, mit nur 28 Sekunden Rückstand auf Spitzenreiter Primoz Roglic. Der 27-Jährige in Diensten der Cofidis-Mannschaft wird jetzt schon als derjenige gehandelt, der Frankreichs Tour-Fluch – kein Gesamtsieg seit 1985 – brechen könnte.

Monsieur Martin, in den vergangenen Jahren führten Journalisten Interviews mit Ihnen, weil sie sich vor allem für Ihre philosophischen Gedanken interessierten. Sie waren der Intellektuelle im Peloton, der Bücher schrieb.

Es ist schön, dass ich in den vergangenen Wochen weniger über Philosophie reden musste, sondern über meine sportlichen Leistungen. Wenn ich Bücher schreibe, will ich, dass über die Qualität meiner Bücher geschrieben wird. Und wenn ich auf dem Rad sitze, dann sollen meine Ergebnisse auf zwei Rädern beurteilt werden. Nichts weiter habe ich mir in den vergangenen Jahren erhofft.

Tut uns leid, dass wir Ihnen diesen Gefallen nicht über das gesamte Gespräch erfüllen können.

Schon in Ordnung.

Erst einmal zum aktuellen Renngeschehen: Primoz Roglic macht einen sehr starken Eindruck. Als würde er sich zurückhalten und noch nicht alle Karten auf den Tisch packen wollen. Steht er schon als Sieger für Sie fest?

Wenn es so wäre, warum sollte ich dann noch bei diesem Rennen antreten? Natürlich wirkt Roglic sehr stark. Das ist auch sein Fahrstil. Er sieht immer sehr locker auf dem Rad aus, sein Gesicht verrät nicht viel. Wenn man so will, trägt Roglic nicht nur vor und nach dem Rennen eine Maske, sondern auch währenddessen.

Er blufft?

Das weiss ich nicht. Ich meine nur, wenn er wirklich so viel stärker als alle anderen wäre, wenn ihm alles so leicht von der Hand beziehungsweise von den Beinen ginge – dann hätte er doch bestimmt schon angegriffen und alle anderen abgehängt. Schon während des Giro d'Italia 2019 sah sein Tritt unglaublich geschmeidig aus, als würde er sich gar nicht richtig anstrengen, und alle dachten, er sei der sichere Sieger. Am Ende verlor er deutlich. Ich denke und hoffe also, dass er sich bislang genauso wie alle anderen sehr anstrengen musste.

Dies ist Ihre vierte Tour de France. Wie speziell fühlt Sie sich an?

Es ist natürlich komisch, weil alles im Zeichen der Pandemie steht. Eine Tour de France im September hätte vorher wohl niemand für möglich gehalten. Auf mich bezogen geh ich das Rennen mit mehr Ruhe an. Ich weiss, worum es geht, wo ich meine Laufräder hinsetzen muss. Mit der Zeit habe ich mich an den grossen Rummel gewöhnt und auch an die hohen Erwartungen des Publikums.

Ein Martin-Fan bei der 7. Etappe der Tour de France von Millau nach Lavaur. Foto: Christophe Ena/Keystone

Wie sehr unterscheidet sich das Geschehen vor und nach Corona?

Das Rennen selbst ist weniger betroffen, aber dafür alles, was aussenrum geschieht: Starts, Ankünfte, die Teampräsentationen vor einem Rennen laufen vollkommen anders ab. Wir tragen dabei die ganze Zeit eine Maske, dürfen keinen Kontakt zum Publikum und nur einen entfernten zu Journalisten haben. Es ist fast schon traurig, dass ich das sagen muss, aber ich finde die Tour deswegen wesentlich entspannter.

In den Pyrenäen sah man viele Fans, die ohne Mund- und Nasenschutz die Fahrer anfeuerten und neben ihnen herliefen.

Es war von Anfang an eine spezielle Situation. Beim Grand Départ in Nizza waren noch sehr wenige Menschen am Strassenrand, um uns anzufeuern. In den Pyrenäen ähnelte das schon eher den Bildern der vergangenen Jahre. Global betrachtet habe ich den Eindruck, dass sich die meisten an die Maskenpflicht halten. Natürlich sehe ich jetzt im Nachhinein die Bilder, auf denen viele Fans am Berg die Maske falsch aufsetzen oder sie gar nicht tragen. Während der Auffahrt kann ich darauf gar nicht so sehr achten. Ich kann jedenfalls nichts weiter tun, als zu sagen, dass dieses Verhalten sehr bedauerlich ist, und an die Vernunft der Menschen zu appellieren. Das Rennen kann an jedem Tag wegen dieses Verhaltens abgebrochen werden.

Sie sind einer der Fahrer im Peloton, die betonen, dass Sie Ihren Beruf aus Liebe zum Radfahren nachgehen. Kommt der Tour durch die Pandemie noch mehr von ihrem Charme und ihrer Romantik abhanden?

Das Radfahren hat in diesem Jahr vor allem in der Zeit des Lockdowns seinen Charme verloren. Statt sich draussen in der Natur zu bewegen, spulte ich unzählige Kilometer auf dem Hometrainer runter. Das hat mit Romantik nicht viel zu tun. Was ich am Radsport liebe, ist der Wind, den ich spüre, und das Gefühl, wenn ich aus dem Sattel gehe und im Stehen fahre .

«En danseuse» nennen das die Franzosen, als würde man auf dem Rad tanzen.

Das alles geht nicht auf dem Hometrainer. Natürlich werden die Programme immer ausgefeilter, man tritt gegen andere an, misst sich an den Wattzahlen. Die Trainer beobachten einen dabei per Videoschaltung. Aber das ist eher eine Bastelarbeit als das, was Radsport für mich ausmacht.

Wenn Sie die Wattzahlen ansprechen: Seit einigen Jahren schauen im Peloton alle auf Ihren Radcomputer. Die Fahrer wissen zum Beispiel, dass sie einen Berg mit 430 Watt im Schnitt treten können und die Ausreissergruppe dann sowieso keine Chance hat.

Angriffe wie zuletzt von Marc Hirschi, der fast 100 Kilometer solo durch die Pyrenäen fuhr, gibt es immer seltener und werden fast nie belohnt. Bezogen auf diese Kritik, der Radsport werde zu sehr von Zahlen und Funkanweisungen dominiert, glaube ich, dass sich die grosse Mehrheit des interessierten Publikums etwas einbildet. So sehr beeinflusst die Technik das Renngeschehen nicht. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen: Seitdem ich in diesem Sommer wieder Rennen fahre, trage ich keinen Leistungsmesser mehr an meinem Rad. Denn ein Leistungsmesser bedeutet zusätzliches Gewicht (lacht). Trotzdem bin ich mit meinen Ergebnissen sehr zufrieden.

Und der Funk, über den Ihr Sportlicher Leiter Ihnen Anweisungen erteilt?

Den höre ich in den Bergen sowieso nicht. Wir sind keine ferngesteuerten Roboter, wie sich das manche vielleicht vorstellen. Technik hilft, Technik fällt aber auch mal aus. Leistungsmesser haben im Training sehr wohl einen Sinn, im Rennen nicht unbedingt. Aber dadurch, dass wir alle so gewohnt sind, mit diesen zu trainieren, richten wir uns nach dem Rhythmus, den wir uns antrainiert haben.

Aber was halten Sie von dieser Entwicklung, die schon, um jetzt mal zum Philosophischen zu kommen, fast an Nietzsches Konzept vom «Übermenschen» erinnert?

Der Radsport professionalisiert sich und wird immer wissenschaftlicher. Das ist sowohl eine allgemein sportliche als auch gesellschaftliche Tendenz. Trotzdem wird im Sport immer ein Platz für etwas absolut Verrücktes vorhanden sein. 99 Prozent sind kontrolliert, wissenschaftlich ausgetüftelt und berechenbar. Überall. In jedem Sport. Aber ein Prozent wird immer menschlich bleiben. Und dieses eine Prozent ist das wichtigste.

Für Martin ist ein Prozent im Sport noch menschlich. Der Rest ist Wissenschaft. Foto: Thibault Camus/Keystone

Sie sprechen häufig darüber, dass viele Menschen unterscheiden zwischen der menschlichen Seele und seinem Körper. Für Sie als Philosoph gibt es aber nur den einen Menschen, die eine Person. Wenn sich die Fahrer aber immer mehr auf die Wattzahlen konzentrieren, die ihre Beine treten können, wo bleibt da noch Zeit für die Seele?

Aber all diese Zahlen, all diese technischen Hilfsmittel sind doch nicht mehr als Werkzeuge. Es sind nicht sie, die einen Fahrer beziehungsweise seine Persönlichkeit ausmachen. Das Fundamentale bei jedem von uns, nicht nur bei professionellen Radsportlern, ist das Menschliche. Dazu zählen eine physiologische, aber auch eine psychische Dimension. Und in Wirklichkeit ist dies ein und dasselbe.

Hätte man Nietzsche vorschreiben können, wie er ein Rennen zu fahren hat?

In solch einer Frage lauern natürlich immer Dutzende Fallen, in die ich tappen kann. In meinem Buch habe ich mir den Spass erlaubt, Nietzsche als einen rebellischen Fahrer zu charakterisieren. Einer, der von der Norm abweicht.

Ähnlich wie im Sketch der britischen Komikertruppe Monty Python, in dem griechische gegen deutsche Philosophen Fussball spielten, haben sie ein Buch geschrieben, in dem die Philosophen in Nationalteams bei der Tour de France antreten .

Und in meinem Buch weigert sich Nietzsche, für die deutsche Nationalmannschaft zu fahren. Er wäre sicherlich als Persönlichkeit herausgestochen. Nietzsche beschrieb im Gegensatz von Apollon und Dionysos das Spannungsverhältnis zwischen der Ordnung, für die Apollon steht, und der Verrücktheit des Dionysos. Nietzsche selbst tendierte eher zum dionysischem Charakterzug, doch die andere Seite, das Kontrollierbare, schob er nicht zur Seite. Es gibt einen Kampf zwischen diesen beiden Seiten, aber nicht allein einen Kampf, sondern genauso einen Austausch.

Aber bei einigen Fahrern schlägt eine Seite doch bestimmt mehr aus als die andere, wenn wir etwa an Peter Sagan und Julian Alaphilippe mit ihrer spektakulären Fahrweise denken.

Das denken Sie, aber so einfach ist das nicht. In jedem von uns stecken diese zwei Seiten. Und wenn Sie bei Sagan und Alaphilippe denken, dass das, was die auf dem Fahrrad abziehen, einfach nur verrückt sei, kann ich Ihnen versichern: Das ist es absolut nicht. Dahinter steckt viel Arbeit. Beim Ineos-Team, das ein sehr klinisches Renommee geniesst, gibt es auch eine verrückte Seite. 2016 fuhr Christopher Froome eine Attacke in der Abfahrt des Col de Peyresourde. Ein verrückter Moment, in dem er viele Monate der Vorbereitung für einen gefährlichen Angriff riskierte.

Vor allem in den Bergen geht es um eine Form des Masochismus. Um vorne zu sein, müssen Sie sich selbst sehr weh tun. Sie sind einer der besten Kletterer im Feld. Warum tun Sie sich das an?

Auch die grössten Schmerzen bergen eine gewisse Form des Vergnügens. Während des Rennens schiesst natürlich nur der eine Gedanke in den Kopf: dass es so schnell wie möglich aufhören soll. Aber sobald das Rennen vorbei ist, soll es wieder von vorne losgehen. Das ist eine Form der Abhängigkeit, fast der Droge. Um auf Nietzsche zurückzukommen: In seinem Konzept der ewigen Wiederkehr geht es darum, zu akzeptieren und sogar das Verlangen danach zu haben, alle Ereignisse der Existenz – Freude, aber auch Trauer und Schmerz – immer zu wiederholen. Ich denke, das trifft auch auf den Sport und speziell auf den Radsport zu, in dem wir uns immer wieder Schmerzen aussetzen. Ich sage ja zum Schmerz – und damit ja zum Leben.

Schmerzen fügen Sie sich auch zu, wenn Sie vom Fahrrad stürzen. Das ist Ihnen gerade erst auf der Etappe am vergangenen Dienstag passiert. Auch sonst fielen in den vergangenen Wochen immer wieder Profis vom Rad. Ist es in den vergangenen Jahren gefährlicher geworden?

Ich denke, wir nehmen die Realität immer durch ein Prisma wahr, dass die neuesten Geschehnisse immer die eindrücklichsten und gefährlichsten seien. Wenn wir uns aber die Statistiken anschauen, sehen wir, dass es immer Stürze gab. Rennradfahrer starben in den Neunziger- und Nullerjahren, auch heute noch. Ob es nun mehr geworden ist, kann ich nicht sagen.

Erwarten Sie verstärkte Reaktionen von Rennorganisatoren – oder geht jeder Fahrer dieses Risiko ein, wenn er sich für ein Rennen anmeldet?

Alle Fahrer wissen, dass es ein Risiko gibt. Wir üben einen gefährlichen Beruf aus. Im Extremfall können wir unser Leben auf der Strasse lassen. Jedenfalls bin ich mir dessen bewusst. Ich akzeptiere dieses Risiko. Das heisst aber nicht, dass man nicht alles dafür tun kann und müsste, um dieses Risiko, so weit es möglich ist, einzuschränken. Da liegt die Verantwortung beim internationalen Radsportverband UCI und bei den Organisatoren der Rennen. Sie müssen Kurse vorschlagen mit Strassen, deren Belag fahrbar ist, auf denen Barrieren gut befestigt sind und deren Ankünfte nicht in einer Abfahrt liegen .

Abschliessende Frage, Pardon, es ist schon wieder eine philosophische.

Machen Sie schon.

Sie haben in dieser Tour schon mehrmals kurz vor dem Ziel versucht, anzugreifen und so einen Etappensieg zu erringen. Erkennen Sie sich in jenem Sokrates wieder, den Sie in Ihrem Buch «Sokrates auf dem Velo» beschreiben?

Ein bisschen. Sokrates beschreibe ich in meinem Buch als einen ewig Unzufriedenen, der selbst nach einem Etappensieg immer mehr wollte, nämlich das Gelbe Trikot sich überzustreifen. Insofern verhielt sich das ähnlich zu meinen Angriffen in der ersten Woche dieser Tour. Ich war nahe dran und verspreche Ihnen: Ich strecke nicht die Waffen.