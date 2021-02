US-Politik – Der Impeachment-Prozess wird zum grossen Drama Mit einem umstrittenen Auftritt bereitet Alexandria Ocasio-Cortez den Boden für eine Politschlacht gegen Donald Trump und die Republikaner. Martin Suter

Alexandria Ocasio-Cortez gibt bei den jungen Demokraten den Ton an. Foto: Keystone

Alexandria Ocasio-Cortez ist nicht nur die Wortführerin der jungen demokratischen Garde. Als Star einer eigenen Netflix-Doku weiss sich AOC, wie sie genannt wird, auch zu inszenieren.

Am Montagabend erzählte sie in einem fast eineinhalb Stunden langen Instagram-Live-Video ausführlich, wie sie den Sturm auf das Capitol erlebte. Die 31-jährige New Yorkerin gab damit den Ton an für den Impeachment-Prozess von nächster Woche gegen Donald Trump. Die Demokraten wollen den Gewaltausbruch vom 6. Januar als politische Waffe einsetzen – gegen den früheren Präsidenten ebenso wie gegen seine Partei.