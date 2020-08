Vorbild Jennifer Lawrence – Die Frau aus Teflon Mit den «Hunger Games» wurde Jennifer Lawrence und zum Vorbild einer Generation von Schauspielerinnen. Jetzt versucht sie sich als Produzentin. Hans Jürg Zinsli

War damals ein Weckruf für Nachwuchsschauspielerinnen, und eine Verheissung für Hollywood: Jennifer Lawrence 2019 in Paris. Foto: Thibault Camus (AP Photo)

Bei manchen Leinwandstars kann man sich ja kaum vorstellen, dass es eine Zeit gab, in der sie noch nicht allgegenwärtig waren. Was Jennifer Lawrence betrifft, könnte man meinen, sie sei seit einer halben Ewigkeit Teil des Hollywood-Establishments. Aber das scheint nur so, weil sie schnell Karriere gemacht hat.