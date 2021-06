Präsident des Einwohnerrats – Der höchste Binninger heisst Sven Inäbnit Der Freisinnige wurde an die Spitze des Binninger Gemeindeparlaments gewählt. Das Gremium befasste sich auch mit der Gemeinderechnung. Sie schliesst unerwartet mit einem Gewinn in Höhe von 3,67 Millionen Franken. Rolf Zenklusen

Der neue Binninger Einwohnerratspräsident Sven Inäbnit (FDP) und die neue Vizepräsidentin Beatrice Büschlen (Grüne). Foto: Rolf Zenklusen

Sven Inäbnit (FDP) wurde am Montagabend mit 32 von 33 abgegebenen Stimmen an die Spitze des Binninger Gemeindeparlaments gewählt. Damit ist er bis Ende 2022 Einwohnerratspräsident und höchster Binninger.

Der 56-Jährige sitzt im Landrat und arbeitet als Pharmazeut in leitender Position in der Lifesciences-Branche. Neue Vizepräsidentin des Einwohnerrates ist Beatrice Büschlen (Grüne); sie bekam 30 von 33 abgegebenen Stimmen. Die 62-jährige kaufmännische Angestellte sitzt seit März 2010 im Binninger Parlament.

Nach den Wahlen hat sich das Parlament mit der Gemeinderechnung 2020 befasst. Diese schliesst nach Aufwendungen von 89,6 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von 3,76 Millionen, nachdem das Budget nur ein knapp positives Ergebnis von 0,2 Millionen gezeigt hatte.

Die zuständige Gemeinderätin Eva-Maria Bonetti (FDP) erklärte das «unerwartet gute Ergebnis» mit zusätzlichen Einnahmen aus Vermögenssteuern wegen der positiven Entwicklung an den Kapitalmärkten. Euphorie sei fehl am Platz, sagte Bonetti: «Wir müssen sicherstellen, dass Binningen in jeder Beziehung eine attraktive Gemeinde bleibt.»

Für Einwohnerrat Hubert Steffen (SVP) ist das Ergebnis «besorgniserregend», viele Investitionen seien wegen Corona nicht getätigt worden. Der Investitionsstau werde von Jahr zu Jahr grösser; der Personal- und Betriebsaufwand sei weitergestiegen.

Stephan Felix Meyer (FDP) zeigte sich «dankbar für die positive Rechnung»: «Wir können froh sein um die guten Steuerzahlen.» Die FDP frage sich aber, wie die Gemeinde die grossen anstehenden Investitionen bewältigen wolle.

Binningen habe kerngesunde Finanzen, stellte Thomas Hafner (CVP/GLP) fest. «Wir sind gespannt auf die kommenden Abschlüsse. Die Pandemie ist noch nicht überstanden.» Karin Glaser (Grüne/EVP) bemängelte, dass «schon wieder ein Investitionsstau» entstanden sei. «Liegt das an den knappen Personalressourcen in der Bauverwaltung?» Auch die SP mache sich Sorgen über den wachsenden Investitionsstau, erklärte Karin Müller Bürgler (SP).

Pläne für neuen Doppelkindergarten

Eine Schüler- und Klassenprognose 2021 zeigt einen steigenden Bedarf an Schulraum. Deshalb hat der Gemeinderat beantragt, an der Amerikanerstrasse anstelle des heutigen Kindergartens einen zusätzlichen provisorischen Doppelkindergarten zu errichten. Das würde 1,7 Millionen Franken kosten.

Konrad Widmer (SVP) kritisierte, dass auch die Zahl der Privatschülerinnen und Privatschüler in die Prognose einbezogen worden ist. Kritik kam auch von Claudia Fünfschilling (FDP). Sie beantragte, die Vorlage an die Spezialkommission Schulraumplanung (Spezko) zu überweisen. Da das Provisorium frühestens im August 2022 bereitstehen müsste, habe man noch genug Zeit. Dieser Meinung war auch Rahel Amacker (CVP/GLP): «Prognosen sind mit Unsicherheiten verbunden.»

Luzi Jehle (SP) wollte die 1,7 Millionen direkt bewilligen – ohne Spezko-Beratung. «Die SP sieht den aktuellen Bedarf.» Die bürgerliche Mehrheit des Einwohnerrates habe bis jetzt in Sachen Schulraum eine Pflästerlipolitik betrieben, kritisierte Jehle.

Das Geschäft dulde keinen Aufschub, fand auch Beatrice Büschlen (Grüne/EVP): «Wir sollten nicht alles zerreden, sondern vorwärtsmachen.»

Gemeinderätin Rahel Bänziger (Grüne) sagte, der Gemeinderat habe den Antrag bewusst schon jetzt gestellt, also 15 Monate vor einer allfälligen Realisierung. Bänziger betonte, sie wolle keine weiteren «Chüngeliställe». Mit 19 zu 13 Stimmen beschloss der Rat die Überweisung an die Spezko.

