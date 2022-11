Grosser Coup des EHC Basel – Der Hockeygott ist Basler: Kevin Schläpfer wird EHC-Sportchef Der Sissacher wird als Sportchef des EHC Basel Gesicht und Zugpferd der Nordwestschweizer Eishockey-Bewegung. Olivier Schäublin bleibt dem Swiss-League-Club erhalten. Daniel Schmidt Oliver Gut

Für den EHC Basel ist es der grösste Coup seit 2004 und der Verpflichtung des damaligen Meistertrainers Kent Ruhnke. Mindestens: Kevin Schläpfer wird ab Mai Sportdirektor des Swiss-League-Clubs und kehrt damit beruflich nach mehr als drei Jahrzehnten in seine Heimat zurück. Der bisherige Sportchef Olivier Schäublin wird dem Club in einer anderen, noch zu definierenden Funktion erhalten bleiben. Das bestätigt EHC-Präsident Daniel Schnellmann auf Anfrage dieser Zeitung und hat der Club an diesem Morgen kommuniziert.

Damit wird doch noch Tatsache, was in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer mal wieder herumgeisterte. Seit der EHC Basel im Jahr 2000 in die damalige Nationalliga B und ins professionelle Eishockey zurückkehrte, fragte man sich, ob und wann der verlorene Sohn zurückkehren würde.

Denn romantischer könnte dieser Schritt für den 52-jährigen Sissacher nicht sein: 1969 in Basel geboren, begann Schläpfer seine Karriere als Eishockeyspieler in der Jugend von Zunzgen-Sissach. Von 1986 bis 1988 war er dann im NLB-Team des EHC Basel im Einsatz, bevor sein Talent den Mittelstürmer in die NLA zum HC Lugano führte, mit dem er 1990 den Schweizer-Meister-Titel feierte. Mehrere Stationen in der NLA und der NLB folgten, ehe Schläpfer 2006 im Alter von 36 Jahren seine Aktiv-Karriere beim SC Langenthal beendete.

In Biel wird er verehrt

Dem Eishockey blieb der Baselbieter aber erhalten: Noch im selben Jahr begann er als Sportchef des EHC Biel seine zweite Laufbahn – und nur zwei Jahre später kehrte der Seeländer Traditionsclub unter seiner Führung in die Nationalliga A zurück. Ironie des Schicksals: In der damaligen Ligaqualifikations-Serie setzten sie sich mit 4:0 Siegen gegen den oberklassigen EHC Basel durch, der seither nie mehr in der höchsten Schweizer Spielklasse anzutreffen war.

Nachdem er zweimal als Interimstrainer eingesprungen war, wechselte Schläpfer 2010 vom Büro auf die Trainerbank. In seiner Zeit als Cheftrainer erreichte der EHC Biel dreimal die Playoffs. Schläpfer war auf dem Höhepunkt, der Verband wollte ihn zum Nationaltrainer berufen – ein Engagement, das am Veto der Bieler Verantwortlichen scheiterte und die Atmosphäre so beeinträchtigte, dass der EHC Biel in der Folge Mühe bekundete, was in der Saison 2016/17 nach neun Niederlagen in zehn Spielen zur Trennung der Liaison führte. Ungeachtet dessen geniesst Schläpfer bei den Bieler Anhängern bis heute hohes Ansehen und wird seit seiner Zeit als Spieler für die Seeländer (2000 bis 2004) als «Hockeygott» verehrt.

Schläpfers nächste Trainerstation war ab 2017 der EHC Kloten, bei dem er aber bereits ein halbes Jahr später wieder die Segel streichen musste. Von der Trainerbank ging es wieder zurück ins Büro: 2019 wurde Schläpfer Sportchef beim Swiss-League-Club SC Langenthal. Aus den Bernern formte er trotz eines schmalen Budgets ein Spitzenteam. Zuvor hatten auch Gespräche mit dem EHC Basel stattgefunden – da dieser sich aber noch in der Mysports-League und damit auf einem Niveau befand, das Schläpfer nicht gleichermassen vertraut war wie das Profi-Eishockey, kam das Engagement (noch) nicht zustande.

Inzwischen sind die Basler in die Swiss League aufgestiegen, und es passen Rahmenbedingungen sowie Timing, dass Kevin Schläpfer nun also 35 Jahre nach seinem Wegzug zum EHC Basel zurückkehrt. Das charismatische Unikat aus dem Oberbaselbiet wird dabei viel mehr sein als nur Sportchef: Mit seinem Namen und seinem regionalen Netzwerk wird Kevin Schläpfer umgehend zum Gesicht des Clubs und zum Zugpferd der Nordwestschweizer Eishockey-Bewegung. Der EHC unterstreicht seine Ambitionen und setzt mit Schläpfer ein Ausrufezeichen.

