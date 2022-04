ZSC-Star Denis Malgin – Der Hochbegabte, der goldene Eier legt Der 25-jährige Stürmer ist in der Halbfinalserie gegen Fribourg (3:0) die Schlüsselfigur. Die Zürcher sollten die Zeit mit ihm auskosten, denn sie könnte bald enden. Simon Graf

Der erste von zwei Streichen: Denis Malgin bejubelt sein spätes 2:2 in Spiel 3 in Freiburg. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Denis Malgin war 13, als er als hochbegabter Junior vom EHC Biel zu den ZSC Lions stiess. Sein damaliger Zürcher Coach Wiktor Ignatiew kann sich noch gut erinnern, wie er ihn erstmals auf dem Eis sah: «Mir fiel sofort auf: Er kann unglaublich gut Schlittschuhlaufen. Wie er auf den ersten drei Schritten beschleunigt, so tief und schnell, für mich ist das ein Wunder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das von klein auf Tag und Nacht trainiert hatte. Das war ihm einfach in die Wiege gelegt worden. Dazu seine Spielübersicht, es ist so schön, ihm zuzusehen.»