Heissester Tag weltweit – Der Hitzerekord vom 3. Juli dürfte schon bald wieder fallen Laut US-Meteorologen war der vergangene Montag der Tag mit der global höchsten Temperatur seit Messbeginn. Ein Wetterphänomen dürfte für noch mehr Wärme sorgen.

Der Montag war gemäss US-Meteorologen der bislang heisseste Tag auf der Welt seit Beginn der Aufzeichnungen. Am 3. Juli sei eine durchschnittliche Temperatur von 17,01 Grad Celsius gemessen worden, erklärte die US-Ozeanografie- und Wetterbehörde NOAA am Dienstag. Damit sei der bisherige Rekord von 16,92 Grad vom 24. Juli 2022 übertroffen worden.

Ob sich der Höchstwert in den offiziellen Daten bestätigt, lässt sich allerdings noch nicht sagen. Bei der Auswertung der Daten handle es sich um sogenannte Reanalysen, erklärte Mojib Latif vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. «Es fliessen nicht nur real gemessene Wetterdaten ein, sondern auch Modellrechnungen.» Die errechneten Werte der verschiedenen Klimaplattformen – in Europa etwa des Klimawandeldienstes Copernicus – stimmten nicht zwingend überein.

Überraschend kommt der Höchstwert laut Latif nicht: Im Nordatlantik und generell in einem grossen Teil der Weltmeere würden schon seit Monaten aussergewöhnlich hohe Temperaturen an der Meeresoberfläche erfasst. «Das hat natürlich auch Einfluss auf die Lufttemperaturen.»

Hitzewellen in den USA, China, Nordafrika und dem Nahen Osten

Die Südstaaten der USA litten in den letzten Wochen unter einer Hitzewelle mit Spitzentemperaturen von über 40 Grad Celsius. Auch in Teilen Chinas wurden Extremwerte von über 35 Grad Celsius gemessen. In Nordafrika herrschten zweitweise Temperaturen von fast 50 Grad Celsius, und im Nahen Osten litten Tausende während der religiösen Pilgerfahrt Hajj in Saudiarabien unter ungewöhnlich grosser Hitze. Selbst in der Antarktis, die sich derzeit im Winter befindet, wurden ungewöhnlich hohe Temperaturen registriert. Die ukrainische Wernadsky-Forschungsstation brach kürzlich mit 8,7 Grad Celsius den Temperaturrekord für Juli.

Der Temperaturrekord könnte schon wieder gebrochen werden, wenn der Hochsommer auf der Nordhalbkugel beginnt. Bis Anfang August steigt die globale Durchschnittstemperatur für gewöhnlich weiter an. Die weltweite Durchschnittstemperatur schwankt im Jahresverlauf zwischen 12 und 17 Grad und lag in den Jahren von 1979 bis 2000 Anfang Juli durchschnittlich bei 16,2 Grad.

Im tropischen Pazifik herrschen erstmals seit mehreren Jahren wieder El-Niño-Bedingungen, wie die Weltwetterorganisation am Dienstag mitgeteilt hat. Das Wetterphänomen kann die im Zuge der Klimakrise ohnehin stetig steigenden Temperaturen zusätzlich in die Höhe treiben. «Die Wahrscheinlichkeit für neue Rekorde steigt damit stark», sagte Latif. «Ich rechne damit, dass vielleicht schon 2023, auf jeden Fall aber 2024 ein Rekordjahr bei der globalen Temperatur wird. Das letzte solche Jahr sei 2016 gewesen – ein El-Niño-Jahr.

