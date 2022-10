Transformierte Fundstücke – Der Heizkörper behält seine Chemie Der amerikanische Künstler Daniel Turner betreibt in der Kunsthalle Provenienzforschung der besonderen Art und transformiert dabei Altlasten der Basler Chemie. Simon Baur

Daniel Turner, «Three Sites». Von vorne nach hinten: (BASF K410) Radiator Bar, (Novartis WKL135)

Radiator Bar, (Holdenweid) Radiator Bar, alle Werke 2022. Foto: Daniel Turner/Kunsthalle Basel

Provenienzforschung ist in aller Munde. Nicht nur Museen, auch Archive und Bibliotheken durchleuchten die Herkunft und den Erwerb ihrer Bestände. Der Provenienz nachspüren und Materialien transformieren bedeutet für Daniel Turner nicht bloss Aufarbeitung, sondern auch Neuanfang. 2006 verbrannte er eine Serie grossformatiger Gemälde, da er sich der Bildhauerei widmen und einen Neuanfang wagen wollte. Dieser gewaltsame Eingriff deutet ein Schema seines skulpturalen Arbeitens an: Immer wieder wählt er Orte aus, denen er bestimmte Objekte entnimmt und ihnen in einem komplexen Transformationsprozess eine neue Bedeutung verleiht.