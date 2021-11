Liestals Lichtblicke – Der «heimliche» Kulturanlass, den so viele besuchen Die kulturellen Institutionen im Baselbieter Hauptort zelebrieren ihren Open-House-Event. Das Buffet ist so breit und nahrhaft, dass es niemand schaffen wird, von allem zu kosten. Daniel Aenishänslin

2019 gabs die letzte Kulturnacht in Liestal (Bild: Die Beweg-Bar von Jürg Widmer). Am 27. November kann nach einem Jahr Corona-Pause die 16. Ausgabe stattfinden. Foto: Pino Covino

«Die Kulturnacht ist eine relativ heimliche Veranstaltung», sagt Michael Giertz, der den Traditions-Event koordiniert. Heimlich deshalb, weil sich die Besucherinnen und Besucher in die Keller, Säle und Museen Liestals aufmachen; weil nur wenig für alle sichtbar draussen stattfindet. Am Samstag, 27. November, von 16 bis 2 Uhr, ist die 16. Ausgabe erntereif. Die Kulturnacht ist auch unter dem Titel «Lichtblicke» bekannt. In der Regel kommen 2000 Gäste. Nach der Corona-Pause von 2020 vielleicht ein paar weniger. Trotzdem sagt Giertz: «Ich bin optimistisch, dass es ein gelungener Anlass wird, denn die Leute lechzen wegen langer Abstinenz nach solchen Events.» Viel regionales Wirken und Werken steht im Zentrum. Nachfolgend die fünf wichtigsten Eckpfeiler dieser Nacht voller Kultur.