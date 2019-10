Der harte Kampf um Aufmerksamkeit

Basel ist nicht Peking, London, Barcelona oder Tokio. Und doch bewegt es sich einmal im Jahr auf einer Stufe mit diesen Millionenstädten. Auf der Stufe 500 nämlich. So nennt die ATP jene dreizehn Turniere, die hinter den vier Grand Slams und den neun Masters-1000-Events die dritthöchste Kategorie ihrer Tour bilden. Ein Blick auf die Städte, in denen diese Events stattfinden, zeigt: Basel ist eigentlich viel zu klein für diese Dimensionen – und doch hat das Turnier von Roger Brennwald bereits seit der Schaffung der Kategorie den Status eines ATP-500-Events.

Die Chance, den eigenen Namen in die Welt zu tragen, erhalten die meisten Städte dieser Grösse nie

Welche Bedeutung diesem Status zukommt, zeigt ein Blick auf die 49. Ausgabe des Turniers im vergangenen Jahr. Die Swiss Indoors sind Teil des TV-Weltpools der ATP, was dazu führt, dass die Bilder aus der Brüglinger Ebene bis in die hintersten Winkel der Erde versendet werden. 3418 Stunden Swiss Indoors wurden 2018 in 150 Länder übertragen. Insgesamt sahen sich rund 29 Millionen Menschen bewegte Bilder aus Basel an. 19,3 Millionen vor den Fernsehgeräten, 8,3 auf Social-Media-Kanälen und 1,2 auf Streaming-Plattformen.

Durch diese riesige TV-Präsenz sind die Swiss Indoors für Sponsoren enorm attraktiv. Peugeot etwa, dessen Schriftzug den Schiedsrichterstuhl zierte, war 1759 Stunden lang auf bewegten Bildern sichtbar, Emirates, mit zwei Plakaten auf dem Netz vertreten, kam auf 1289 Stunden. Dass das Turnier zudem 24 887-mal in Social-Media-Posts erwähnt wurde, zeigt, dass sich auch eine jüngere Generation mit dem Turnier auseinandersetzt.

Entscheidende Jahre stehen bevor

Für die Stadt Basel ist die Strahlkraft des Anlasses von unschätzbarem Wert. Das geht weit über die rund 500 Übernachtungen pro Turniertag hinaus. Die Chance, den eigenen Namen in die Welt zu tragen, erhalten die meisten Städte dieser Grösse nie. Basel hat dank Anlässen wie der Baselworld, der Art Basel oder den Swiss Indoors gleich mehrere Gelegenheiten – und versucht dies entsprechend zu nutzen: «Wir investieren nirgends mehr als am Basler Tennisturnier», hatte Sabine Horvath, Leiterin Standortmarketing, der BaZ 2015 gesagt. Allein den Schriftzug «Basel», der den Hallenboden ziert, lässt sich die Stadt jährlich 270 000 Franken kosten.

Umso grösser ist das Interesse Basels, dass sich die Swiss Indoors als Weltveranstaltung behaupten. Selbstverständlich ist dies keinesfalls. Bereits vor dem Phänomen Roger Federer gehörte der Anlass zu den bedeutendsten Hallenturnieren der Welt. Mit einer Ausnahme – dem Australier John Newcombe – spielten sämtliche Weltnummern 1 in Basel. Seit jedoch der Maestro das Tennis dominiert und «sein» Turnier neunmal gewinnen konnte, konzentriert sich ein Grossteil der Aufmerksamkeit auf die Ausnahmeerscheinung. Entsprechend unsicher ist, was passiert, wenn Federer dereinst nicht mehr in der Startliste des Turniers erscheint. Und weil dies eher früher als später der Fall sein wird, stehen den Swiss Indoors einmal mehr entscheidende Jahre bevor.

Zentral sind die Namen der Spieler, die zukünftig in Basel aufschlagen werden

Es ist keine neue Situation für Gründer Brennwald und sein Turnier, das sich immer wieder neu erfinden musste und innerhalb eines halben Jahrhunderts von einer Amateurveranstaltung zu einem Grossanlass mit einem Budget von 18,5 Millionen Franken aufgestiegen ist. Doch es wird eine Herausforderung, einen Event solchen Ausmasses in der kleinen Stadt Basel zu halten, wenn das Zugpferd Federer fehlt und sich die Tour immer mehr in Richtung Asiens Millionenmetropolen orientiert.

Entscheidend wird sein, ob die Swiss Indoors auch ohne Federer die Zuschauer in die Halle und vor die Fernsehgeräte locken können. Dazu wurde mit der Modernisierung der St.-Jakobs-Halle die Grundlage geschaffen. Zentral aber sind die Namen der Spieler, die zukünftig in Basel aufschlagen werden. Allein der Halbfinalvorstoss von Alexander Zverev im vergangenen Jahr führte zu einem markanten Anstieg der TV-Zuschauer in Deutschland. Brennwald wird auch weiterhin alles dafür tun, die Messis und Ronaldos des Tennis nach Basel zu locken, damit das Turnier international konkurrenzfähig bleibt. Dabei wird er aber auf Unterstützung einer Stadt angewiesen sein, die eigentlich zu klein ist für das, was sie an den Swiss Indoors hat.