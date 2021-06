Neuer Besitzer, alter Standort – Der «Hammering Man» bleibt, wo er ist Die Steiner Investment Foundation erwirbt das UBS-Gebäude am Aeschenplatz 6 zusammen mit dem Kunstwerk des Amerikaners Jonathan Borofsky. Kurt Tschan

Er gilt seit 32 Jahren als der eifrigste Arbeiter Basels. Nun ist die Zukunft des «Hammering Man» am Aeschenplatz gesichert.

Die Grossbank UBS verlässt den Aeschenplatz fristgerecht und fokussiert sich auf die beiden Standorte in der Aeschenvorstadt und in der Gartenstrasse. Der 13,5 Meter hohe und acht Tonnen schwere «Hammering Man» wird aber weiterhin dort seine Arbeiten verrichten, wo er es seit 1989 tut.

«Das eine gehört zum anderen, und das ist auch gut so.» Der Basler UBS-Chef Thomas Aegerter über das UBS-Gebäude und den «Hammering Man» am Aeschenplatz

Käuferin des Bürokomplexes und des Kunstwerkes ist die Steiner Investment Foundation aus Zürich. Der Standort soll in den nächsten Jahren entwickelt werden. Die unabhängige Anlagestiftung hat ihr Portfolio bis vor dem Kauf der Liegenschaft am Aeschenplatz in Basel je zur Hälfte in der Deutschschweiz und Westschweiz angelegt. Über den Verkaufspreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Die Grundstücksfläche beträgt knapp 11’000 Quadratmeter, die Geschossfläche inklusive Untergeschoss gut 49’000 Quadratmeter. Die Steiner Investment Foundation hat den Zuschlag in einem Bieterverfahren erhalten.