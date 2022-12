Basler Expertin gibt Weihnachtstipps – Worauf man beim Spenden achten sollte Gerade in der Vorweihnachtszeit bitten unzählige Hilfswerke und Stiftungen um Unterstützung. Eine Basler Wirtschaftswissenschaftlerin hat sie unter die Lupe genommen. Julia Konstantinidis

In der Weihnachtszeit besonders aktiv: Die Heilsarmee. Foto: Mischa Christen

Weihnachtszeit ist auch Spendenzeit. Hilfswerke und Stiftungen verschicken ihre Spendenbriefe mit Vorliebe zum Jahresende. Doch worauf soll man achten, wenn man sich wohltätig zeigen will? Die Leiterin angewandte Forschung am Center for Philanthropy Studies der Universität Basel, Alice Hengevoss, forscht zu Themen rund um die Rechenschaftspflicht und Governance in Non-Profit-Organisationen (NPO). Sie gibt Orientierungshilfe.