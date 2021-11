Nachruf auf Carl Fingerhuth – Der gute Geist der Basler Stadtentwicklung Durch seine Tätigkeit als Kantonsbaumeister wurde Carl Fingerhuth in Basel zu einer hochgeschätzten und bekannten Persönlichkeit. Der einstige Kantonsbaumeister verstarb am 15. November in Zollikon. Christof Wamister

Der ehemalige Basler Kantonsbaumeister Carl Fingerhuth (1936–2021). Foto: Bildarchiv Tages-Anzeiger

Er hat selber nur wenig gebaut: kurioserweise den stachelbewehrten Pavillon der Schweizer Armee an der Expo 64 und eine Provinzhauptstadt in Nigeria. Aber Carl Fingerhuth war ein grosser Ermöglicher und Philosoph des Städtebaus. Wie seiner letzten Publikation und Rückschau zu entnehmen ist, wuchs er in grossbürgerlichen Verhältnissen in Zürich auf, wo er auch seine Ausbildung an der ETH absolvierte.

1978 holte ihn auf Empfehlung der damalige Baudirektor Eugen Keller als Kantonsbaumeister nach Basel. Hier traf er eine Situation an, die durch einen Kampf zwischen «Neuen» und «Alten» gekennzeichnet war, wie er es selber im Rückblick schildert: «Die Neuen wollten unter dem Münster ein Parkhaus und kreuzungsfreie Autobahnen durch die Stadt bauen. Für die Alten bedeutete jeder Abbruch eines alten Hauses einen Verlust.»