Geständnisse in Buchform – «Der Grundsatz ist: Klappe halten» Regierungsrat Conradin Cramer hat einen verblüffenden Ratgeber für angehende Politiker geschrieben. Er verrät darin unter anderem, wie man langweilige Vorträge überlebt. Und warum er nur ungern einen Velohelm trägt. Martin Furrer

«M eine Hochstapelei flog auch nach Monaten nicht auf»: Erziehungsdirektor Conradin Cramer (LDP) überrascht in seinem soeben erschienenen Ratgeber mit Geständnissen, die man von ihm nicht erwartet hätte. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Da gibt ein Basler Regierungsrat freimütig preis, er sei nach seiner Wahl in die Exekutive eine Zeit lang überfordert gewesen. Er verrät ausserdem: «Ich hatte lange grosse Mühe, mir unbekannte Leute anzusprechen.» Und legt das Geständnis ab: «Als ich mein Amt im Erziehungsdepartement antrat, war meine Angst gross, dass ich nicht mithalten könne mit den Kenntnissen der Lehrer, nicht als Chef akzeptiert würde, weil ich keine pädagogische Ausbildung hatte.»

Conradin Cramer (42), seit 2017 Erziehungsdirektor des Kantons Basel-Stadt, Mitglied der LDP – was ist bloss in ihn gefahren? Nein, Cramer ist nicht im TV-Dschungelcamp aufgetreten, wo man sich bis auf die Unterhose auszieht und einen Seelenstriptease hinlegt. Er hat bloss ein Buch geschrieben. Aber ein grossartiges, eines, das es in sich hat. Es ist ein Ratgeber mit dem Titel «In die Politik gehen – Tipps für den Nachwuchs».