Am Barfüsserplatz müssen auch künftig viele Passagiere Halt machen – ob sie wollen oder nicht. Foto: Nicole Pont

Mehr Direktverbindungen, mehr Flexibilität und eine höhere Geschwindigkeit. Diese drei Ziele soll das Tramnetz in der Region Basel ab 2030 erfüllen. Gewiss: Die Verlängerung der Tramlinie 8 nach Allschwil wird ein ganzes Quartier erschliessen. Und mit dem Margarethenstich würde das Leimental ein paar Minuten näher an den Bahnhof SBB heranrücken. Doch der grosse Wurf ist das nicht. Es wird künftig kein einziges Tram weniger vor dem Stadtcasino durchfahren. Zwar verkehren nicht mehr alle Linien via Marktplatz zur Schifflände. Aber über die paar Meter Schienen zwischen Theater und Barfüsserplatz müssen sie trotzdem alle.