Der grosse Traum vom Weiterkommen

Willy Schmid. Sportchef des FC Concordia. Bild: congeli.ch

Was braucht es, damit der FC Concordia den Super-Ligisten FC Lugano bezwingt?

Willy Schmid: Da braucht es einen perfekten Tag. Von der Vorbereitung über das Spiel bis hin zum gesamten Drumherum: Alles muss passen. Aber im Cup ist alles möglich, dies haben wir gerade letztes Wochenende in Deutschland wieder einmal gesehen. Klar, es sind sechs Ligen Differenz, und wir sind ganz sicher nicht der Favorit, aber je nach Spielverlauf ist eine Überraschung möglich. Für unsere Mannschaft und den Staff ist der Vergleich unabhängig vom Ausgang der Partie eine tolle Sache. Ich gönne es jedem, einmal so im Rampenlicht zu stehen.

Was bedeutet ein solches Spiel für Concordia als Verein?

Um dies zu beantworten, muss ich etwas ausholen. Die Vorbereitung ist ein riesiger Berg an Arbeit. Es geht dabei schliesslich nicht nur um die Sicherheit, sondern auch um den Platz, die Werbung und das Sponsoring. Unser Vorstand hat in mehreren Sitzungen Drehbücher geschrieben, damit am Freitag auch jeder weiss, was er zu tun hat. Aber ohne zahlreiche Helfer würde auch das beste Drehbuch nichts nützen. Der FC Concordia könnte ohne sie dieses Spiel niemals durchführen.

Die Spieler werden nach dem Spiel in der Regel das Trikot eines Gegners ergattern wollen. Was plant der Sportchef mit seinem Pendant aus der Super League?

Primär möchte ich mich austauschen. Dafür muss ich allerdings erst mein Italienisch etwas aktivieren (lacht). Aber ich werde mit ihm und den weiteren Verantwortlichen sicher über den dortigen regionalen Fussball sprechen und auch fragen, was der FC Lugano für die kommenden Spiele in der Europa League berücksichtigen muss und wie er diese genau plant. Auch deshalb ist Lugano für uns natürlich ein solch tolles Los. Wir spielen hier gegen einen Europa-League-Teilnehmer.

Peter Faé.Sportchef des FC Black Stars. Bild: Lucia Hunziker

Was braucht es, damit der FC Black Stars den Super-Ligisten FC Zürich bezwingt?

Peter Faé: An diesem Tag muss von der ersten bis zur letzten Minute alles stimmen. In der Regel sagt man zwar, dass ein Ligaunterschied von einer Spielklasse einer Differenz von zwei Toren entspricht. Aber mit einer guten Tagesform, dem nötigen Glück und wenn wir es schaffen, über uns hinauszuwachsen, kann alles passieren. Allerdings ist auch der Spielverlauf sehr wichtig. Falls den Zürchern ein früher Treffer gelingen sollte, dürfte es für uns sehr schwierig werden, das Spiel wieder auszugleichen. Wir dürfen uns jedenfalls gegen die gross gewachsenen Zürcher nicht verstecken und werden versuchen mitzuspielen. Der starke Saisonstart in die Promotion League dürfte uns genügend Selbstvertrauen liefern. Und wer weiss, vielleicht macht der FCZ den Fehler und unterschätzt uns.