Hochhausprojekt beim Bahnhof SBB – Der Grosse Rat stimmt für umstrittene Residenzpflicht beim Nauentor Das Basler Parlament hat dem Ratschlag zum geplanten Grossbau beim Bahnhof SBB deutlich zugestimmt. Auch die Residenzpflicht wurde übernommen – trotz fehlender gesetzlicher Grundlage. Robin Rickenbacher

Mit der grossen Überbauung Nauentor sollen 600 neue Wohnungen beim Bahnhof SBB entstehen. Visualisierung: nauentor.ch

Und dann kam er doch noch, der Widerstand aus dem bürgerlichen Lager. Die FDP und die LDP, deren Vertreter im Vorfeld versichert hatten, die Residenzpflicht im Fall des geplanten Grossprojekts Nauentor abzunicken, stellten sich in der Debatte im Grossen Rat letztlich klar gegen deren Einführung. Die Bau- und Raumplanungskommission (BRK) hatte mit den Investoren des Projekts, den SBB und der Post, aushandeln können, dass ein Drittel der Wohnungen an Personen vermietet werden, die ihren Wohnort in Basel haben.

Es war denn auch der umstrittenste Punkt bei der Behandlung des Bebauungsplans für die Überbauung Nauentor, die dort entstehen soll, wo heute am Bahnhof SBB das rostfarbene Postreitergebäude steht. Drei Hochhäuser und rund 600 Wohnungen sollen bis 2029 dort gebaut werden. Der Vorschlag der BRK mit der Forderung von sicheren Veloverbindungen fürs Gundeli und einem Drittel preisgünstiger Wohnungen wurde mit 79:14 Stimmen zwar deutlich angenommen. Ein Antrag von Basta-Grossrätin Tonja Zürcher, das Projekt wegen mangelnder Berücksichtigung des umliegenden Gebiets und des Klimaschutzes neu zu planen, hatte keine Chance. Über die Streichung der Residenzpflicht wurde aber eifrig diskutiert. Der Regierungsrat hatte diese beantragt. In Erinnerung daran, dass für eine derartige Klausel die gesetzliche Grundlage fehle. Die Unterstützung der Bürgerlichen reichte jedoch nicht aus – der Antrag der Regierung wurde mit 48:46 Stimmen bei 3 Enthaltungen knapp abgelehnt.