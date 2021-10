Testkosten übernimmt der Kanton – Grosser Rat beschliesst die «Zertifikatspflicht light» Wer nicht geimpft, getestet oder genesen ist, muss eine Maske tragen und darf sich weder im Vorzimmer noch im Grossratscafé aufhalten. Katrin Hauser

Zurück im Rathaus: Die 100 Grossrätinnen und Grossräte von Basel-Stadt. Foto: Jan Amsler

Ab kommendem Montag gilt im Grossen Rat von Basel-Stadt eine «Zertifikatspflicht light». Für die Grossräte und Grossrätinnen bedeutet das: Wer bei Einlass kein Covid-Zertifikat vorweisen kann, muss im Ratssaal eine Maske tragen und darf sich weder im Vorzimmer noch im Grossratscafé aufhalten. Die Ungeimpften unter den Parlamentsmitgliedern müssen ihre Tests allerdings nicht selbst bezahlen. Die Kosten übernimmt der Kanton.

Weiter nach der Werbung

Die «Zertifikatspflicht light» wurde zunächst von einer grossen Mehrheit der Parlamentsmitglieder als dringlich erklärt und nach der späteren Debatte mit 84 Ja-Stimmen angenommen.

Anders erging es den Corona-Vorstössen von SP und SVP. Sie sind an diesem Mittwochmorgen im Grossen Rat für nicht dringlich erklärt worden. Zwei Drittel des Parlaments braucht es, um einen Vorstoss als dringlich traktandieren zu lassen. Diese Mehrheiten kamen jeweils nicht zustande.

Der Vorstoss von David Trachsel (SVP), wonach der Kanton Basel-Stadt weiterhin Gratistests für seine Bevölkerung anbieten solle, ist mit 59 Ja-Stimmen gegenüber 35 Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen an der Dringlichkeit gescheitert. Seine zweite Motion, die Gratistests für Studenten ermöglichen sollte, hat er zurückgezogen, weil die Uni Basel am Dienstag gegenüber dieser Zeitung ankündigte, dies ohnehin anzubieten. Eine weitere SVP-Vorlage, die eine erneute Ausnahmegenehmigung für elektrische Heizstrahler im Winter forderte, wurde trotz 54 Ja-Stimmen für nicht dringlich erklärt.

Selbst die grösste Partei im Kanton, die SP, schaffte es nicht, dass ihre Corona-Motion noch am Mittwoch vorgezogen behandelt wird. Die Sozialdemokraten fordern, dass der Kanton für die Tests von nicht geimpften jungen Erwachsenen bis zum Alter von 25 Jahren aufkommt. Ebenfalls sollten Personen, die am Existenzminimum leben, sowie Schwangere davon profitieren. 56 Grossräte und Grossrätinnen wollten die Motion als dringlich erklären, was für die Zweidrittelsmehrheit nicht ausreichte.

Katrin Hauser ist Mitglied des lokalen Politikteams. Sie schreibt Analysen, Hintergründe und Porträts, macht aber auch gerne Beiträge zu lokalen Statistiken. @KatrinHauser_94

Fehler gefunden?Jetzt melden.