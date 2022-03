Rotblau weltweit – Der grosse Poker von Mohamed Salah Der Angreifer fordert bei Liverpool mehr Lohn, unter anderem ist Barcelona an einer Verpflichtung des 29-Jährigen interessiert. Auch Manuel Akanji könnte vor einem Wechsel stehen. Tobias Müller

Traf gegen Brighton und ist äusserst begehrt bei anderen Clubs: Mohamed Salah. Foto: Keystone

England

Die Anhänger und Clubbosse des FC Liverpool müssen bangen. Angreifer Mohamed Salah, dessen Vertrag 2023 ausläuft, hat die Angebote für eine Verlängerung seines Arbeitspapiers abgelehnt. Seit Dezember sollen keine Gespräche stattgefunden haben, berichtet unter anderem der «Guardian». Für den Ägypter reicht die Aufstockung seines Jahresgehalts von 12,5 Millionen auf rund 15,5 Millionen Euro offenbar nicht aus, der 29-Jährige erwartet ein weiteres Entgegenkommen der «Reds». Trainer Jürgen Klopp äusserte sich kürzlich zu den stockenden Verhandlungen: «Der Verein hat getan, was er kann. Und aus meiner Sicht ist alles okay. Nun müssen wir einfach abwarten.» Unter anderem soll auch der FC Barcelona an den Diensten von Salah interessiert sein.

Dieser zeigte am Wochenende erneut seinen Wert für Liverpool, als er beim 2:0 gegen Brighton traf und nun bei insgesamt 28 Saisontoren steht. Der Mannschaft läuft es vor allem auch dank dem ehemaligen FCB-Angreifer perfekt. Die letzten acht Meisterschaftsspiele gewann man alle, und in der Premier League steht Liverpool auf Rang 2, drei Zähler hinter Manchester City.

Auf dem Weg nach oben in der höchsten englischen Liga ist auch Newcastle United mit Verteidiger Fabian Schär. Doch nach zehn Partien in der Meisterschaft ohne Niederlage verlor man nun gegen Chelsea 0:1. Das Sportliche ist bei den «Magpies» zuletzt aber so oder so in den Hintergrund gerückt. Nachdem in Saudi-Arabien laut Staatsmedien 81 Menschen aufgrund von Terrorismusvorwürfen hingerichtet worden sind, fragten Journalisten Trainer Eddie Howe nach der Niederlage gegen Chelsea, ob es nicht problematisch sei, dass sein Club mit saudischem Geld auf Vordermann gebracht werden soll. Doch Howe wich den Fragen aus, betonte immer wieder, dass er nur zu sportlichen Belangen Antworten geben werde. Er sagte: «Ich weiss sehr wohl, was in der Welt gerade vor sich geht. Aber ich konzentriere mich darauf, eine Mannschaft auszubilden, die Spiele gewinnt und Punkte holt.»

Vier Ränge vor Newcastle ist der FC Southampton klassiert – und dennoch ist man mit dem Abschneiden zurzeit nicht zufrieden. Der Verein dümpelt im Mittelfeld der Premier League vor sich hin, die letzten drei Partien in der Meisterschaft gingen allesamt verloren. Immerhin konnte sich Mohamed Elyounoussi bei der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Watford mit einem Tor in Szene setzen. Es war der achte Saisontreffer für den Norweger.



Deutschland

Zuletzt nicht mehr auf dem Feld stand Manuel Akanji. Das liegt weniger daran, dass die Vertragsverhandlungen mit Dortmund stocken und Bayern München sowie Manchester United grosses Interesse am Innenverteidiger bekunden. Der 26-Jährige muss weiterhin seine Muskelverletzung an der Wade auskurieren – ohne ihn murkste sich Dortmund zu einem 1:0 gegen Bielefeld.



USA

Xherdan Shaqiri ist in der Major League Soccer angekommen. Chicago Fire sicherte sich mit dem 2:0 gegen Washington den ersten Saisonsieg, und der Augster überzeugte mit einem Assist. Seinen Pass in die Tiefe verwertete Stanislav Ivanov zum 1:0.



Australien

Léo Lacroix ist nicht zu stoppen: Nach seinem Doppelpack in der vorletzten Runde traf der Verteidiger von Western United nun wieder. Beim 2:2 gegen Melbourne City erzielte der 30-Jährige erneut ein Kopfballtor und bekundete danach auf den sozialen Medien seine Liebe zum Club und zu seinen Teamkollegen, als er schrieb: «Love you boys – keep working. Vamos!»

Griechenland

Ein halbes Jahr hielt die Serie der Ungeschlagenheit von AEK Athen in der griechischen Super League 1, doch vor einer Woche ging der Leader zum ersten Mal als Verlierer vom Feld. Das Team von Stammkeeper Tomas Vaclik unterlag Aris Saloniki 1:2. In der Playoff-Tabelle haben die Hauptstädter aber immer noch einen komfortablen Vorsprung von zwölf Punkten auf Verfolger PAOK Thessaloniki.

Tobias Müller schrieb seinen ersten Artikel für die Basler Zeitung im Jahr 2011 und ist seit 2018 als redaktioneller Mitarbeiter tätig. Er beschäftigt sich vor allem mit Themen aus der Leichtathletik, dem Fussball sowie dem Freizeitsport. Mehr Infos

