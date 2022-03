Moskauer Börse wieder offen  - Der grosse Knall könnte erst noch kommen

Vielleicht war es besonders schwarzer Humor, der Aktienanalyst Alexander Butmanow zu seiner Aktion verleitete. Als die Moderatorin des Börsensenders RBK den Investmentexperten Anfang des Monats nach seiner Meinung zur Börsenlage fragte, griff der Analyst plötzlich unter den Tisch, holte eine grüne Glasflasche hervor und genehmigte sich einen tiefen Schluck. «Ruhe in Frieden, lieber Aktienmarkt», sagte Butmanow.

Entgegen den Einschätzungen vieler Marktexperten erlebt die Moskauer Börse nun eine wundersame Wiederauferstehung. Wochenweise war der Handel mit Aktien zunächst immer wieder ausgesetzt, nun haben ihn die Börsenoberen an diesem Montag weitgehend wieder geöffnet. Die grosse Überraschung: Der gravierende Crash blieb vorerst aus.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte die Moskauer Börse einen Testlauf gewagt und vorerst 33 Aktien zum Handel zugelassen: Namen wie Gazprom, Lukoil oder Aeroflot. Am Montag nun konnten die inländischen Anleger alle russischen Aktien wieder handeln – wenn auch zu verkürzten Handelszeiten. Eine «Potemkinsche Markteröffnung» sei das, kommentierte das Weisse Haus die Lage.

Denn der Aktienhandel in Russland ist immer noch nicht frei: Ausländische Investoren dürfen ihre Titel nicht verkaufen, auch Schweizer Anleger sitzen also häufig noch in russischen Aktien fest. «Wir sehen an der Moskauer Börse aktuell also keine besonders aussagekräftigen Kurse», sagt Russlandexperte Sebastian Kahlfeld von der Fondsgesellschaft DWS. Ausserdem hat die Zentralbank Wetten auf fallende Aktienkurse verboten, was das Kursniveau stützen soll.