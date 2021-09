Groove Now Blues Festival – Der Groove steht im Mittelpunkt Freitag und Samstag trat Sue Foley gleich zweimal im Atlantis auf. Zusammen mit ihrer grossartigen Band zeigte die kanadische Gitarristin und Sängerin, welche Freuden man dem Blues entlocken kann. Nick Joyce

Sue Foley live im -tis im Rahmen von Groove Now. Foto: Nicolas Frey

Sue Foley ist eine Gitarrenheldin, die diesen Titel tatsächlich verdient. Ganz zu Recht kann die heute 53-jährige Kanadierin mit Wahlheimat Texas auf die Unterstützung von Gitarrengrössen wie Billy Gibbons und Jimmie Vaughan zählen, wenn sie ins Studio geht, um ein neues Album einzuspielen.

Beim ersten von zwei Konzerten im Rahmen des Groove Now Blues Festival zeigte Foley am Freitagabend denn auch, warum sie von den bekannteren Kollegen verehrt wird. Auf ihrer pink Stratocaster kombinierte sie gekonnt Pizzikatotechniken mit Tremoloeffekten, sie spielte Riffs so vordergründig, als wären diese Soli, und lachte auch über die kleinen Ausrutscher, die ihr bei ihren erfinderisch jazzigen Phrasierungen unterliefen.