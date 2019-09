Der Groove eines Hamsterrads

Wer gehört werden will, muss nicht laut werden. Und: Willst du schnell sein, geh langsam. Solche Sprüche hat Martin Grubinger bestimmt nicht nur selbst gehört, sondern der Perkussionist weiss sie auch zu beherzigen. 2016 gab er sein Debüt mit dem Sinfonieorchester Basel (SOB) und erweckte dabei den Eindruck, als seien Geräusche so natürlich wie Steine und die Bühne ein See, auf dem sie hüpfen können.