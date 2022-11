Das Zwischenzeugnis der FCB-Spieler II – Der grösste Verlierer beim FC Basel reist mit der Schweiz zur WM Der FC Basel hat die ersten 30 Pflichtspiele der Saison hinter sich. Die BaZ zieht Bilanz und nennt im zweiten Teil die Verlierer und Fragezeichen dieser Saisonphase. Oliver Gut Tilman Pauls Dominic Willimann

Die Verlierer

Fährt an die WM – und ist beim FCB ein Verlierer: Fabian Frei. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Fabian Frei hat in dieser Saison 25 von 30 möglichen Einsätzen für die Basler bestritten. Er hat zwei extrem wichtige Tore geschossen, in den entscheidenden Qualifikations-Rückspielen gegen Bröndby und Sofia. Er hat zwei Tore vorbereitet. Er fährt zur ersten WM-Endrunde seiner Karriere. Und trotzdem ist er ein Verlierer. Fabian Frei ist derzeit – Achtung, jetzt kommts! – Ergänzungsspieler. Etwas, das er zuletzt vor vielen, vielen Jahren war, in einer Zeit, an die man sich fast nicht mehr erinnern kann. Unter jedem FCB-Trainer war Frei ein wichtiger Faktor, der immer spielte. Nicht umsonst ist er in der letzten Saison Rekordspieler geworden. Zuletzt jedoch war von mangelnder Fitness die Rede, von einer Einstellung, die einem Captain nicht gerecht werde. Und plötzlich sass Frei auch in wichtigen Partien zu Beginn nur noch auf der Bank. Beim 0:0 gegen Sion wurde er zuletzt nicht mal mehr eingewechselt, als der FC Basel in Überzahl noch ein Tor benötigte.