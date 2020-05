Ausflug in Corona-Zeiten – Der grenzoffene Zipfel von Basel Einmal verläuft die Grenze links, dann wieder rechts, und immer zieht sie sich weiter ins deutsche Staatsgebiet hinein. Auf der Eisernen Hand ist die bewegte europäische Geschichte zu erahnen – und zu sehen. Mischa Hauswirth

Grenzverlauf zu Deutschland mit der Eisernen Hand: Der Zipfel der Eisernen Hand erstreckt sich zwischen Inzlingen und Lörrach in deutsches Staatsgebiet hinein, gehört aber seit 1522 zu Riehen und Basel. Grafik: Martina Regli / Infografik Tamedia

Der Schwarzspecht setzt mit seinem trillernden Ruf zum Flug an, gleitet mit wenigen Flügelschlägen durch die Kronen der alten Buchen und Eichen und überquert die Landesgrenze zwischen Deutschland und der Schweiz, ohne darüber nachzudenken, ob er das darf oder nicht. Die Eiserne Hand reckt sich in Riehen oberhalb des Maienbühlhofs rund eineinhalb Kilometer in deutsches Staatsgebiet hinein, als hätte die Schweiz einen Finger in den Leib des grossen Nachbarn im Norden gestossen. Auch hier ist in Corona-Zeiten der Grenzübertritt nur mit Bewilligung erlaubt.