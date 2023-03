Gabriel Vetter hält die neue Doku über die Nationalmannschaft für einen Glücksfall – für die SRG, die Schweizer Nati und alle Fussballinteressierten in der Schweiz. Foto: Kostas Maros

Es ist Länderspielpause. Oder wie man in Basel sagt: «die drei schlimmschte Dääg». Oder waren es sogar sieben Tage FCB-Dürre? Egal. Auf jeden Fall: Basel und die Schweizer Nationalmannschaft, das ist ja von jeher eine Geschichte voller Missverständnisse. FCB-Fans galten lange als eher desinteressiert, was die Nati angeht; die beiden sehr erfolgreichen Nati-Stürmer Marco Streller und Alex Frei gaben 2011 gemeinsam ihren Rücktritt aus dem Nationalteam, nachdem sie wiederholt ausgepfiffen worden waren. Und so sehr Granit Xhaka am Rheinknie als Ur-Basler geliebt und gefeiert wird, so umstritten ist er offenbar, auch als erfolgreichster Nati-Captain aller Zeiten, immer noch bei gewissen Nicht-Basler Nati-Fans.