Gekommen waren Medienschaffende aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt. Doch als VW im Hamburger Kongresszentrum jene Weltpremiere ins Scheinwerferlicht rückt, wegen der die Anwesenden angereist sind, steht den meisten die gleiche Frage ins Gesicht geschrieben: Warum nicht gleich so? Einen VW wie den ID. 2all (übersetzt: «ID für alle») hätten sich viele anstatt der Vielzahl an SUV-Derivaten von Anfang an gewünscht. Einen Volkswagen für die neue Zeit. Klassisch, klassenlos – einen echten VW, wie man ihn von früher kennt. Als Startoffensive für die E-Mobilität, das ist sicher, hätte dieses Auto vieles erleichtert. Für Kunden wie Konzerne.

Tatsächlich erfüllt die in Hamburg vorgestellte Elektro-Studie alle Kriterien, die es für den avisierten Durchbruch bei der breiten Masse braucht. Mit einem Preis von unter 25’000 Euro ist das für 2025 als Serie geplante E-Modell auch für Normalverdienende erschwinglich. Es ist praktisch und geräumig, und mit einem 440 Liter grossen Kofferraum (1300 Liter mit umgeklappten Rücksitzen) eignet sich der ID. 2all sowohl für den Alltag wie auch für Ferien mit der Familie oder als City-Flitzer. Die elektrische Reichweite schlägt mit 450 Kilometern zu Buche, und dank neuer Schnellladetechnik sollen die ersten 80 Prozent der Batterie in weniger als 20 Minuten geladen werden können.

Elektrischer Mix aus Polo und Golf

Das Wichtigste aber ist: Der ID. 2all sieht aus wie eine Kreuzung aus zwei Modellen, die sich über Jahrzehnte als VW-Bestseller bewährt haben. Denn die Form der Studie ist klar Golf, das Format mehr oder weniger Polo. Und das ist durchaus als Signal zu verstehen. Als erstes VW-Modell überhaupt trägt der ID. 2all die Handschrift des neuen Chefdesigners Andreas Mindt und verkörpert so die Formensprache des künftigen VW-Portfolios. Mit der Studie trennt sich der Volumenhersteller mehr oder weniger offiziell vom Design der elektrischen ID-Familie und kehrt zum schnörkellosen Volkswagen-Stil zurück. Dieses Auto zeige an, «wo wir mit der Marke hinwollen», schwärmt VW-Chef Thomas Schäfer auch vor dem TA-Mikrofon. «Nah am Kunden, mit Top-Technologie und tollem Design. Wir machen Tempo bei der Transformation, um die E-Mobilität in die Breite zu bringen.»

Tatsächlich markiert der ID. 2all eine bemerkenswerte Rückbesinnung auf die Tradition in vielerlei Hinsicht. Denn nicht nur das Design ist eine offensichtliche Betonung der Markentugenden, die Sympathie und Vertrautheit vermitteln sollen. Der Konzern setzt damit auf Zeitlosigkeit statt auf die Exaltiertheit der optisch zuweilen bemüht wirkenden bisherigen ID-Linie. Es ist ein Schritt zurück in die Zukunft und soll signalisieren: Elektrisch ist das neue Normal und muss heute keinen ausgefallenen Science-Fiction-Look mehr haben.

Genau das wäre vielleicht von Anfang an eine gute Idee gewesen. Denn wie bei jeder technischen Transformation in der Gesellschaft spielen Unsicherheiten auch beim Umstieg auf E-Mobilität eine grosse Rolle. Und was liegt näher, als – wie auch immer berechtigten – Ängsten vor Reichweitenmangel oder instabilen und brennenden Batterien eine über 50-jährige Historie an Stabilität, Popularität und Erfolg entgegenzusetzen?

Hommage an gute alte Zeiten

Die Präsentation in Hamburg zahlt denn auch konsequent auf diese Karte ein. Der Event, der unter der Tagline «for the people» läuft, beginnt mit einer rund zwanzigminütigen Hommage an gute alte Zeiten. Alte Käfer, Golf und Polo werden auf die Bühne geholt und fahren danach auf einem Rundkurs um das Publikum herum, auf mächtigen Screens laufen Image-Filme über die geschichtsträchtigen Bestseller aus dem VW-Konzern. Dabei scheut man sich nicht, die geballte Kraft der Nostalgie mit dem Versprechen für eine nachhaltige Zukunft zu kombinieren. Vergilbte Ferienfotos mit glücklichen Familien in VW-Bussen wechseln sich ab mit ethnisch und demografisch gut durchmischten Menschen in aufwendig gefilmten Naturlandschaften. «Wir überführen die DNA unserer Ikonen in die Zukunft», sagt Mindt. «Der ID. 2all ist deshalb auch eine Hommage an den Käfer, Golf und Polo.»

Ist der ID. 2all der grosse Wurf, der VWs E-Ambitionen den entscheidenden Kick verleiht? Sicher ist: Wer ein aufregendes Auto sucht, dürfte auch 2025 bei anderen Herstellern fündig werden. Doch Aufregung war nie ein Kriterium für den Erfolg in der breiten Masse, im Gegenteil. Verlässlichkeit, Alltagstauglichkeit und Tradition hingegen schon. Zumal vor allem Letzteres der X-Faktor ist, den VW allen Teslas oder Nios dieser Welt immer voraushaben wird – und auf den der Konzern mit dem ID. 2all nun so deutlich wie noch nie zu setzen scheint.

ID. 2all mit 226 Infos einblenden Technisch basiert die Studie auf dem MEB, den VW für den ID. 2 auf Frontantrieb umgestellt hat. Foto: Volkswagen Der ID. 2all fährt mit einer 166 kW (226 PS) starken E-Maschine, die für einen Sprintwert auf Tempo 100 von weniger als sieben Sekunden und für bis zu 160 km/h reicht. Der Akku hat geschätzte 60 kWh und soll für 450 Kilometer reichen. Mit 4,05 Metern ist die Studie nur wenig kürzer als ein Polo, dafür sechs Zentimeter breiter (1,81 Meter) und zehn Zentimeter höher (1,53 Meter). Im Innenraum verzichtet VW auf Experimente. Die Bordsysteme werden mittels einer Kombination aus einem 12,9-Zoll-Touchscreen, Drucktasten und Drehreglern an Mittelkonsolen und Multifunktionslenkrad gesteuert. Zusätzliche Informationen erhält der Fahrer über das 10,9 Zoll grosse Digitalcockpit sowie das Head-up-Display. Technisch basiert die Studie wie bislang alle elektrischen VW-Modelle der Neuzeit auf dem MEB, den VW für den ID. 2 allerdings um 180 Grad gedreht und erstmals auf Frontantrieb umgestellt hat. Die Serienversion des ID. 2all soll mit zahlreichen hochwertigen Technologien der grösseren Modelle aufwarten, gekrönt vom «Travel Assist» in der neusten Version, der teilautomatisiertes Fahren realisiert. Eine Auswahl weiterer Features sind LED-Matrixscheinwerfer, 3D-LED-Rückleuchten mit LED-Querspange dazwischen, Park-Assist Plus mit Memory-Funktion (trainiertes Parken), ID. Light (intuitiv nutzbare Lichtsignale für den Fahrer) oder elektrische Sitze mit Massagefunktion. (lr)

