Rotblau weltweit – Der goldene Derdiyok lässt

seinen Club träumen Der Angreifer trifft für Ankaragücü erneut und gleich dreifach.

Auch Mohamed Salah und Ricky van Wolfswinkel sind im Torrausch. Tobias Müller

Für Eren Derdiyok ist Ankaragücü nach Kasimpasa, Galatasaray (im Bild) und Göztepe die vierte Profistation in der Türkei. Foto: Freshfocus

Türkei

Ankaragücü ist auf dem besten Weg hinauf in die SüperLig, die höchste Spielklasse der Türkei. Der Club ist in dieser Saison bisher ungeschlagen und steht auf Rang zwei. Massgeblich am beinahe perfekten Saisonstart beteiligt ist Neuzugang Eren Derdiyok, der in den letzten fünf Partien immer traf und nun beim 4:0 gegen Bursaspor gleich drei Tore erzielte. Das türkisch Fussballportal «Sabah» schrieb dann auch zu Recht: «Ankaragücü zeigt sich dank Derdiyok von seiner goldenen Seite.»

England

Eigentlich kann einem Granit Xhaka ja leidtun: Nach seiner Corona-Erkrankung und dem damit einhergehenden Shitstorm stand der zentrale Mittelfeldspieler von Arsenal beim 3:1 gegen Tottenham wieder auf dem Platz, nur um dann in der Schlussphase verletzt ausgewechselt zu werden. In einem Zweikampf mit Angreifer Lucas wurde Xhakas Knie so schlimm erwischt, dass Trainer Mikel Arteta danach bei der Pressekonferenz sagte: «Ich bin ziemlich besorgt, denn zurzeit sieht es nicht gut aus.» Es sieht also ganz danach aus, als ob Geburtstagskind Xhaka (er wurde am Montag 29) erneut ausfallen wird.

Weit weg von Verletzungssorgen und sonstigen Negativitäten ist Mohamed Salah: Der Ägypter traf beim 3:3 seines FC Liverpool gegen Brentford erneut. Es war das vierte Meisterschaftstor en suite für den Angreifer.

Holland

Ebenfalls einen Lauf hat Ricky van Wolfswinkel. Der Stürmer von Twente Enschede traf in den letzten drei Einsätzen immer, zuletzt beim 3:2 auswärts gegen Heerenveen. Nach einem verkorksten Saisonstart kommt Twente auch dank den Toren von van Wolfswinkel in Fahrt, die letzten vier Partien konnte man allesamt gewinnen und in der Tabelle der Eredivisie ist man auf Platz sechs aufgerückt.

Österreich

Nach seinem sehenswerten Assist gegen Rapid Wien in der vorletzten Runde steuerte Noah Okafor für RB Salzburg am Wochenende selbst einen Treffer bei: Beim 2:0 gegen den Wolsberger AC erzielte der Flügel-Spieler den zweiten Treffer. RB dominiert die Bundesliga erneut und ist bisher noch ungeschlagen.

Serbien

Glücklich war Aleksandar Dragovic in der Bundesliga ja schon länger nicht mehr, in Interviews gab er der Clubführung von Leverkusen immer wieder zu verstehen, dass er lieber bei einem anderen Club unterkommen möchte, um seiner Karriere nochmals einen neuen Schub zu verleihen. Und das scheint bei Roter Stern Belgrad tatsächlich passiert zu sein: Der Österreicher ist in der Innenverteidigung mehr oder weniger gesetzt und trug sich jüngst beim 4:0 gegen Novi Pazar mit seinem Kopfballtreffer in die Torschützenliste ein.

Deutschland

Katastrophal lief es Cedric Itten vergangene Saison bei den Glasgow Rangers ja nicht, er kam regelmässig zum Einsatz und erzielte wettbewerbsübergreifend sechs Tore. Doch das reichte für die schottischen Clubbesitzer nicht und sie liehen den Angreifer an Greuther Fürth aus. Dort traf Itten nach Startschwierigkeiten nun zum ersten Mal, ausgerechnet gegen die Bayern. Trotzdem ging die Partie mit 1:3 verloren, Greuther Fürth steht somit auf dem letzten Platz der Bundesliga. Immerhin ein wenig beflügelt von seinem Tor schrieb der 24-jährige Itten nach der Schlappe auf den sozialen Medien: «Wir kämpfen weiter.»

Zum ersten Mal nicht zum Einsatz kam Wolfsburg-Flügel Renato Steffen. Sein Trost wird sein, dass es ohne ihn beim 1:3 der Wolfsburger gegen die TSG 1899 Hoffenheim für das Team die erste Niederlage in der Meisterschaft absetzte.

