Nachruf auf Gregor Bachmann – Der «globalisierteste» Basler Confiseur Nach Stationen in London, San Francisco und New York baute Gregor Bachmann in Basel das elterliche Confiserie-Unternehmen erfolgreich aus. Felix Erbacher

Gregor Bachmann (1943–2021) war ein selbstbewusster, investitionsfreudiger und kreativer Unternehmer.

Er war hierzulande wohl der «globalisierteste» Basler Confiseur. Schon mit kaum 20 Jahren wagte er den Schritt in die grosse Welt und heuerte im noblen Hotel Dorchester in London als Patissier an, wurde angestellt und war dafür mitverantwortlich, dass die dort dinierenden Royals an grossen Banketts köstliche Desserts serviert bekamen. Danach wagte er den damals riesigen Sprung über den Atlantik nach San Francisco, wo er ebenfalls einen Job als Konditor in einem Spitzenhotel ergattern konnte. Als 1964 die Weltausstellung in New York stattfand, machte er rechtsumkehrt und fuhr mit einer billigen Occasion, einem riesigen Plymouth, wieder gen Osten, um im Swiss Pavillon der Weltausstellung unzählige Zuger Kirschtorten herzustellen. Wenig später zog es ihn auf den dritten Kontinent, wo er einem Japaner half, in dessen Heimatland eine Schweizer Confiserie-Kette zu eröffnen.

Gregor Bachmanns Passion für das Zuckergeschäft kam nicht von ungefähr, sie war absehbar. Als er im Mai 1943 während des Zweiten Weltkrieges geboren wurde, betrieben seine Eltern auf dem Bruderholz eine kleine Konditorei und Bäckerei. Schon vor dem Schulabschluss war für ihn klar, dass er in die Fussstapfen seines Vaters Anton treten wollte. Dieser machte es ihm allerdings nicht einfach und verlangte vom Filius zuerst einmal, fremdes Brot zu essen. Also trat er mit 16 Jahren in La Chaux-de-Fonds in der Confiserie Roulet eine Konditorlehre an. Mit seinem mageren Schulfranzösisch kämpfte er sich durch die Gewerbeschule und schloss die Lehre erfolgreich ab.

Bereit für das Familienunternehmen

Als er aus Japan zurückgekehrt war, befanden seine Eltern Anton und Lydia den Sohn befähigt, ins elterliche Geschäft einzusteigen, zuerst in der Produktion. Das Unternehmen hatte inzwischen den Standort des Geschäfts vom Bruderholz an den Blumenrain verlegt. Dort übernahm Gregor Bachmann 1980 den Betrieb mit seinem Bruder Philipp, der später aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden musste. Die beiden anderen Brüder Claudio und Stephan wählten andere Berufswege. Die beiden Brüder sind mit dem Familienunternehmen aber immer noch eng verbunden.

Gregor Bachmann war ein selbstbewusster, investitionsfreudiger Unternehmer. Immer wieder fanden sich neue Kreationen im Verkaufssortiment: zum Beispiel Champagnertruffes oder das spezielle Bachmann-Schoggi-Läckerli, das hälftig mit Schokolade überzogen ist. Das «Schoggiweggli» aber, das sein Vater kreiert hatte, avancierte unter ihm zum eigentlichen Synonym für den Namen Bachmann. Neben dem Blumenrain kamen die Standorte Bahnhof und Gerbergasse hinzu. Tagtäglich pendelte er mit seinem legendären kleinen blauen Lieferwagen zwischen den drei Läden und kümmerte sich noch bis vor wenigen Monaten um die Feinverteilung – und um die Gäste. Es kam vor, dass er schon um sechs Uhr morgens an der Kaffeebar mit Gästen plauderte oder diskutierte. Denn er war ein ausgesprochen offener, kontaktfreudiger und politischer Mensch, der seine dezidierten Meinungen nicht zurückhielt. Von seiner Frau Susanne liess er sich davon überzeugen, dass auch Konzerte, Theater und Museen ein wichtiger Ausgleich zum Beruf bedeuten können.

Gregor Bachmann ist letzte Woche im Alter von 78 Jahren nach einer kurzen, heftigen Krankheit für immer friedlich eingeschlafen. Am Sohn und Juniorchef Aurel liegt es nun, die Confiserie Bachmann in der dritten Generation erfolgreich weiterzuführen.

