Biden und Putin kommen in die Schweiz – Bundespräsident Parmelin heisst Biden und Putin willkommen Der Gipfel der Superlative findet am 16. Juni in Genf statt. Das Treffen soll «die Stabilität in den amerikanisch-russischen Beziehungen wiederherstellen». Markus Häfliger , Philippe Reichen

2011 trafen sie sich in Moskau, jetzt in der Schweiz: Der damalige US-Vizepräsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin. Foto: AP/Keystone

Wochenlang hat die Welt spekuliert, jetzt ist es offiziell bestätigt: Das erste Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin findet statt – und es findet in der Schweiz statt, und zwar am 16. Juni in Genf. Das gab das Weisse Haus in Washington bekannt.

Die beiden Staatschefs würden in Genf «die ganze Bandbreite der drängenden Themen diskutieren», hält das Weisse Haus in seiner Mitteilung fest. Ziel sei, «die Vorhersehbarkeit und Stabilität in den amerikanisch-russischen Beziehungen wiederherzustellen».

Die offizielle Bestätigung folgt einen Tag, nachdem diese Zeitung das Gipfeltreffen als erstes Medium weltweit publik gemacht hat (lesen Sie hier unseren Artikel von gestern).

Kurz nach der Mitteilung des Weissen Haus bestätigte auch Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) den Gipfel. Auf Twitter gab er seiner Freude Ausdruck, dass die Schweiz als Schauplatz des Treffens dienen können. «Ich hoffe sehr auf gute Gespräche beider Seiten zugunsten ihrer Länder und der Weltgemeinschaft», so Parmelin weiter.

Schon am Montag hatte es in Genf ein Vorbereitungstreffen der beiden nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan und Nikolai Patrushew gegeben. Die Diskussionen seien «konstruktiv» gewesen, teilten sie anschliessend in einer gemeinsamen Erklärung mit. Auch eine Vorausmission der US-Luftwaffe ist bereits in der Schweiz: Am am Sonntag in Genf gelandet. Am Pfingstsonntag landete ein grosses Frachtflugzeug der US-Luftwaffe vom Typ Boeing C-17 Globemaster III in Genf. Der Flieger steht noch immer auf dem Flughafen Genf.

Der geplante Gipfel fällt in eine Zeit gefährlicher Spannungen zwischen Moskau und Washington. Seit Bidens Amtsantritt sind die beiden Weltmächte auf Konfrontationskurs. Biden bezeichnete den russischen Präsidenten Wladimir Putin am 17. März in einem TV-Interview wörtlich als «Killer». Putin forderte die USA, die Nato und ganz Europa heraus, indem er an der Grenze zur Ukraine Truppen aufmarschieren liess.

Joe Biden bezeichnete Wladimir Putin in einem TV-Interview wörtlich als «Killer».

Erstmals ein Thema wurde ein Gipfeltreffen Mitte April, als Biden sein Gegenüber in einem Telefongespräch zu einem Treffen in einem Drittstaat einlud. Der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) reagierte rasch und offerierte Moskau und Washington, das Treffen in der Schweiz durchzuführen.

Es gehört zu den Grundsätzen der eidgenössischen Aussenpolitik, dass die Schweiz eigentlich immer bereit ist, die Gastgeberrolle für diplomatische Konferenzen zu übernehmen und Gespräche zwischen Konfliktparteien zu ermöglichen. Im vorliegenden Fall ging das Departement Cassis zusätzlich in die Offensive und bot sich Amerikanern und Russen auf diplomatischem Weg proaktiv als Gastgeber an, wie diese Zeitung im April publik machte (Lesen Sie hier mehr darüber).

Doch die Schweiz war mit ihrem Angebot nicht alleine. Bekannt ist, dass sich auch Finnland und Österreich als Gastgeber für den Gipfel beworben haben und möglicherweise noch weitere Staaten.

Dass sich Russland und die USA nun auf die Schweiz geeinigt haben, ist ein bemerkenswerter Erfolg für die Schweizer Diplomatie. Seit Ende des Kalten Krieges hat die Schweiz bei ihren sogenannten Guten Diensten zunehmend Konkurrenz erhalten, unter anderem durch die skandinavischen Staaten.

Auch die Satiriker haben sich bereits des Genfer Gipfels angenommen:

Erinnerungen an 1985

Der Biden-Putin-Gipfel weckt Erinnerungen an 1985 und die historische Genfer Gipfelkonferenz zwischen US-Präsident Ronald Reagan und Michail Gorbatschow, dem damals frisch gekürten Führer der Sowjetunion.

Historisches Treffen: US-Präsident Ronald Reagan (links) und der sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow 1985 in Genf. KEYSTONE

Das Genfer Gipfeltreffen gilt heute als Wendepunkt im Kalten Krieg. Reagan und Gorbatschow sprachen unter anderem über die Reduktion von Atomwaffen und den Aufbau einer Partnerschaft zwischen Washington und Moskau – Themen, die heute wieder so aktuell scheinen wie damals.

