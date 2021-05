Entscheid am Kantonsgericht – Der Gewässerraum hat Vorrang Ein geplantes Mehrfamilienhaus in Liestal kann nicht gebaut werden. Eine Ausnahmesituation liegt gemäss dem Gericht nicht vor. Thomas Gubler

Das Kantonsgericht bezeichnet das Gebiet Fraumatt als peripher. Foto: Florian Bärtschiger

Ein Landeigentümer kann seine Pläne für ein Mehrfamilienhaus an der Fraumattstrasse in Liestal, an der Grenze zu Füllinsdorf, nicht verwirklichen. Der Bau hätte unbestrittenermassen den Gewässerraum der Ergolz verletzt, und das Kantonsgericht hat am Mittwoch das für die Erteilung einer Baubewilligung notwendige Vorliegen eines Ausnahmefalles verneint. Mit drei zu zwei Stimmen fiel der Entscheid in der Fünferkammer der Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht allerdings denkbar knapp, was nicht zuletzt auf die nicht hundertprozentig klare rechtliche Situation hinweist.