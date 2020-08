Lesung «Mord_4057» – Der getötete Obdachlose Georg C. erhält eine Stimme Armin Biehler kannte den Obdachlosen von der Dreirosenanlage. Er war wohl der Letzte, der ihm die Hand schüttelte, bevor dieser erstochen wurde. Nun hat der Autor und Regisseur das Theaterstück «Mord_4057» geschrieben. Dina Sambar

Proben für die szenische Lesung «Mord_4057»: Simon Grossenbacher, Armin Biehler, Miriam Wittlin und Andrea Bettini (v. l.). zvg

Armin Biehler sitzt auf der Dreirosenanlage. Hier hatte er Georg C. kennen gelernt, hier hatte er mit ihm Weihnachten gefeiert und hier hatte er mit dem Obdachlosen, nur wenige Stunden bevor er umgebracht wurde, ein letztes Mal gesprochen. Es war kurz vor Weihnachten, und sie planten, an Heiligabend wieder gemeinsam zu essen. Dazu sollte es nicht kommen. Georg C. wurde noch in jener Nacht getötet.