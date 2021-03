Porträt von Fox-News-Besitzer – Der gerissene Rupert Murdoch arbeitet an einem letzten grossen Deal Das Lebenswerk des 90-jährigen Medienmoguls steht vor einer ungewissen Zukunft. Doch er schmiedet bereits Rettungspläne. Walter Niederberger San Francisco

Medienmogol Rupert Murdoch gibt in seinem Imperium immer noch den Ton an. Foto: Drew Angerer (Getty Images / AFP)

Er ist 90 Jahre alt, aber noch voller Tatendrang: Medienunternehmer Rupert Murdoch erzielte kurz vor seinem runden Geburtstag eine Einigung mit Google, um die er zehn Jahre gefeilscht hatte. Der Internetriese zahlt nun für Zeitungsinhalte, darum beneidet Murdoch die ganze Branche. Konflikte scheut er keine, schon gar nicht mit China: So haben vor kurzem einige seiner Blätter die unbelegte Behauptung aufgewärmt, das Covid-19-Virus sei aus einem Labor in Wuhan entwichen. Die Beziehungen mit Australien seien einfach nur noch «Mist», ereiferte sich daraufhin der chinesische Missionschef in Canberra.