Oberster Deutschlehrer der Schweiz – «Der Genderstern ist Sprachverhunzung» Pascal Frey, Präsident der Deutschlehrkräfte, ist gegen das trendige *, der Bund verbietet die Schreibweise ab sofort in der Verwaltung – Kantonsschulen wenden sie trotzdem an. Nadja Pastega

Gendern an der Schule? Meist gibt es dafür keine verbindlichen Richtlinien. Foto: Keystone

Gendern? Ja, gerne! «Liebe Eltern, liebe Schüler*innen», heisst es im Newsletter der Kanti Wiedikon in Zürich. Darin geht es um die Auftragsvergabe an die «Schüler*innen», die Präsenzzeiten der «Schüler*innen», die Verpflegung der «Schüler*innen». Rektor Martin Andermatt will sich nicht zum Genderstern in der offiziellen Kommunikation seiner Schule äussern. Hier werde, findet er, «einem Detail zu viel Aufmerksamkeit beigemessen».

Dabei befasste sich jüngst sogar der Rat für deutsche Rechtschreibung, die zentrale orthografische Instanz der deutschsprachigen Länder, damit. Das 40-köpfige Gremium, in dem auch neun Schweizerinnen und Schweizer sitzen, entschied: Der Genderstern wird vorerst nicht in das amtliche Regelwerk für Schulen, Verwaltungen und Rechtsbehörden aufgenommen. Seine Verwendung wird «nicht empfohlen».